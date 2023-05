La Madonnina torna a casa a monte Narcao  

Dopo un mese di permanenza nella parrocchia della Beata Vergine del Rosario, il simulacro della Madonna Nera tornerà nella sua dimora a monte Narcao: ad accompagnarla in processione, dopo la celebrazione della santa messa, questo pomeriggio ci saranno tutti i fedeli, non solo di Villaperuccio ma anche dei paesi limitrofi. Ad accompagnare la Madonnina, in un sentiero abbastanza impegnativo, saranno i promotori che anni fa con le loro offerte, acquistarono il simulacro della Santa che, da allora, viene festeggiata nel mese di maggio. Don Francesco Mannu spiega di essere «molto contento e soprattutto curioso di partecipare a questa festa, perché sento forte la devozione, l’affetto e la fede da parte anche dei paesi vicini. Mi ritengo molto onorato di poter celebrare e vivere questa festa insieme a tutti i fedeli, che proprio circa un mese fa mi hanno accolto in questa comunità con tanto affetto, renderò onore alla Madonna Nera». Alla celebrazione sarà presente anche don Fulvio Sanna, parroco a Santadi.

RIPRODUZIONE RISERVATA