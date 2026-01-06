La Madonnina ritornerà a Iglesias 

Mattinata di preghiera a Tratalias: alle 10 si terrà presso la Cattedrale di Santa Maria di Monserrat la santa messa di ringraziamento per la chiusura del Giubileo parrocchiale. Sarà occasione per i fedeli per salutare la Patrona del Sulcis, la storica Madonnina che dopo la messa ripartirà verso Iglesias. Il simulacro è arrivato eccezionalmente lo scorso 30 novembre: per la parte finale dell’anno giubilare, il Venerando Capitolo della Diocesi Sulcitana ha concesso che il simulacro della Madonna potesse sostare eccezionalmente nella sua antica sede vescovile per l’intero periodo liturgico del Natale.
La Madonnina tornerà ancora nel Sulcis a maggio per la festa Interdiocesana dell’Ascensione del Signore. (f. m.)
