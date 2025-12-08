La Madonnina ospitata nell’ex cattedrale del borgo 

«Siamo nella parte finale dell’anno giubilare “Pellegrini di Speranza”, che insieme a Maria ci invita a camminare verso il grande evento del 2028 con l’anniversario dell'incoronazione della Regina del Sulcis». Con queste parole, don Mauro Coni, parroco della chiesa Santa Maria di Monserrato a Tratalias racconta che in queste giornate si sta compiendo il primo passo che porterà nel 2028 al sessantesimo anniversario dell’incoronazione del simulacro che, dal 30 novembre, si trova eccezionalmente a Tratalias. Da ieri la Madonnina si trova nell’ex cattedrale nel vecchio borgo di Tratalias. «Per l’occasione - spiega don Coni – con la comunità parrocchiale e l’amministrazione comunale abbiamo fatto richiesta al Venerando Capitolo della Diocesi Sulcitana, affinché il simulacro della Madonna potesse sostare eccezionalmente nella sua antica sede vescovile per l’intero periodo liturgico del Natale».

Era il 26 maggio del 1968 quando monsignor Enea Selis davanti ad una folla di fedeli arrivati da tutto il territorio, incoronò la Madonnina, proclamandola Regina del Sulcis. Ora le si potrà rivolgere una preghiera nel borgo dove l’ex cattedrale sarà aperta dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18:30. «Motivo in più per visitare il borgo – dice il sindaco Emanuele Pes – un tour tra la cattedrale, le botteghe artigianali e, nel fine settimana, il villaggio di Babbo Natale». Previsti alcuni appuntamenti tra cui sabato 13, Secret Sound, il 14 la messa degli ammalati e due concerti il 19 e 20 dicembre.

