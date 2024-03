«La Madonna ha il mio volto» 

«Non ne ho mai fatto un vanto ma, quando mi capita di rivedere la statua e se osservo i fedeli che la venerano, capisco l’onore che ho avuto. E ancora adesso provo immenso orgoglio». Era da poco diventata adolescente Maria Teresa Loi, oggi 82enne di Carbonia, quando la sua bellezza fioriva di giorno in giorno e lei e la sua famiglia ricevettero una proposta da lasciare senza fiato: posare come modella per la realizzazione di una statua della Madonna.

La storia

Quella statua, una scultura in gesso, venne consegnata dall’artista alla chiesa di San Ponziano: da allora ogni domenica di Pasqua, – anche oggi dunque – partendo dalla chiesa di Cristo Re di piazza Iglesias, è protagonista con il Cristo Risorto, del suggestivo rito del “S’Incontru”. Il volto di questa Madonnina, con gli occhi cerulei inarcati verso l’alto, le mani con le dita incrociate in preghiera, le labbra appena socchiuse che sembrano accennare stupore, è quello di Maria Teresa Loi.

Questa storia, così come la racconta la pensionata, per tanti anni maestra elementare, vedova del giornalista Salvatore Porcu, nasce nella seconda metà degli anni Cinquanta in modo casuale. «Una sera con i miei genitori ero in un emporio di Carbonia quando mi sono accorta che da qualche minuto un adulto mi fissava con insistenza: considerata la mia età provai disagio, non gradivo». Qualche ora dopo quell’uomo bussò alla posta di casa Loi: «Si presentò subito, io ero in camera e pensai: non sarà mica venuto a chiedermi la mano?». Pochi istanti dopo fu tutto più chiaro: «Disse che avrebbe dovuto realizzare una statua della Vergine Maria da consegnare a una chiesa della città, e qualche ora prima nell’emporio in realtà stava osservando i miei lineamenti che a parere suo sarebbero stati ideali. Quindi chiese con rispetto se avessi potuto fare da modella». Dopo lo sconcerto iniziale, i genitori di Maria Teresa accettarono con serenità: «Mia madre era al settimo cielo, non passava giorno che non ne parlasse con le amiche del vicinato, le mie amiche mi prendevano in giro dicendo che da Maria Teresa sarei diventata Maria Dolores».

L’opera

Agli appuntamenti nello studio dell’artista (in un appunto di tanto tempo fa la pensionata aveva annotato un cognome: Pittaluga), la quindicenne non andava sola ma veniva accompagnata, racconta, dal fratello maggiore Nanni Loi (poi diventato nel 1983 senatore della Repubblica): «Erano sedute a volte faticose – ricorda – dovevo stare in piedi per almeno un’ora e tenere se possibile la posizione che mi veniva chiesta: andammo avanti per una quindicina di giorni e quando l’opera terminò non ricevemmo alcun compenso e nemmeno la mia famiglia l’avrebbe mai accettato. Mia madre si limitò a dire: «Speriamo che questa Madonna ti protegga».

Ora Maria Teresa Loi è una serena pensionata. Abita in una casa in cui conserva per scelta molti elementi urbanistici e d’arredo della città di Fondazione (i pavimenti sono ancora quelli a scacchiera del 1938, tirati rigorosamente a lucido), ed è una donna in cui sono in equilibrio un’innata devozione religiosa e una dose di spirito critico: «Sono cattolica per educazione e credente, ma ci sono posizioni della Chiesa che ritengo contestabili: questo non ha mai minato in tutti questi anni l’intima soddisfazione di essermi prestata come modella non per un’opera qualsiasi, ma per una donna la cui dolcezza e bontà oggi dovrebbe essere d’ispirazione in un mondo così pieno di cattiveria».

