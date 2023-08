La Madonna d’Itria  

Stasera alle 18.30 su Videolina la diretta della festa della Madonna d’Itria a Villamar. Un rito molto sentito con una lunga storia. La tradizione popolare racconta di un antico simulacro che, come avvenne per la Madonna di Bonaria, fu trovato dentro una cassa che galleggiava nel Golfo di Cagliari. Quel simulacro è al centro di una devozione che arriva da lontano, ma che viene rinnovata ogni anno da tantissimi fedeli. Nella diretta la messa, celebrata da monsignor Ferdinando Caschili. A seguire la solenne processione con il simulacro della Madonna d’Itria che viene portato dalla chiesa campestre, che le è stata dedicata, alla parrocchiale di San Giovanni Battista nel cuore del paese. In studio Massimiliano Rais insieme allo storico Gianni Murgia. Collegamenti e interviste da Villamar a cura di Luca Gentile.