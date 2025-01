La Madonna della panada in un murale di ceramica 

È un murale speciale che rappresenta la Madonna che protegge e vigila sulla panada, la celebre pietanza cuglieritana. L’opera artistica in ceramica della Madonna della panada, donata alla comunità cuglieritana da Maiorca delle isole Baleari, è stata benedetta venerdì scorso da don Mario Piras, arciprete priore della basilica capitolare di Santa Maria della Neve. La raffigurazione, realizzata a mano dall’artista valenziano Enrique San Antonio Gadea, è stata installata nel laboratorio artigianale Le Dolci Note di Sonia Angotzi che ogni giorno sforna gustose panadas. Rappresenta il forte legame culturale, culinario e religioso esistente tra le Baleari e Cuglieri: un simbolo di unità e condivisione tra le due comunità. Angotzi ha omaggiato don Mario per la benedizione del murale con il libro “Ntra. Sra. de la Panada: génesis e historia de una advocación en Alcorcón”, scritto da padre Mario Alonso Aguado, che custodisce testimonianze storiche sulla tradizione della Madonna della panada. Il libro è stato donato a Sonia Angotzi dall’antropologa Veronica Matta e da don Francesc Salleras Juan.La via della panada è un percorso culturale-culinario e storico-antropologico che nell’Isola unisce Cuglieri, Assemini e Oschiri principali custodi della tradizione della panada; il progetto, ideato da Veronica Matta e promosso dall’associazione sa Mata con Rita Fenu e Sonia Angotzi tra le fautrici cuglieritane.

