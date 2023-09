La Madonna della Difesa compie 400 anni 

Torna, in occasione dei quattrocento anni del simulacro, la festa in onore della Madonna della Difesa. domani e domenica, dopo i riti religiosi, la musica e il cabaret saranno protagonisti in piazza Parrocchia, nel centro storico. «Dopo gli anni difficili della pandemia, questa è la grande ripresa della nostra festa - afferma Matteo Mainas, presidente del comitato – l’anno scorso c’erano stati solo i riti religiosi e i fuochi d’artificio. Oggi abbiamo voluto riprendere le vecchie abitudini».

Domani alle 18,30 ci sarà la messa nella chiesa di San Giorgio, seguita dalla processione che vedrà sfilare il simulacro della Madonna della Difesa su l carro trainato da buoi, assieme al comitato, alle associazioni quartuccesi e ai rappresentanti di Comune e Pro loco accompagnati dai gruppi folk. Al tramonto aprirà i festeggiamenti civili lo spettacolo pirotecnico, mentre alle 21,30 si canterà con “Sardinia Rock Band - tributo ufficiale a Mogol”. Domenica notte, invece, sarà il cabarettista Giuseppe Masia a intrattenere il pubblico nello spettacolo offerto dall’amministrazione comunale. Lunedì la messa dedicata in particolare agli ammalati e agli anziani.

RIPRODUZIONE RISERVATA