La Maddalena tra calici e gusto 

Non solo degustazioni di eccellenze enogastronomiche davanti al magnifico mare di Sardegna ma autentiche scoperte di gusto dall’alto valore identitario e sostenibile per Giugno Slow 2024, a La Maddalena da domani a venerdì 7 giugno. Il quinto anno della manifestazione, promossa da Slow Food Gallura con Slow Food Sardegna e dall’Amministrazione comunale, propone appuntamenti a tavola, masterclass, incontri con i produttori ed escursioni tra natura e storia nel segno degli aneddoti di vita contadina d’avanguardia del suo abitante più celebre: Giuseppe Garibaldi. Si inizia domani con le degustazione in terra sarda con la guida del maestro in norcineria Michelangelo Salis, del vignaiolo Fausto Rossini e dello chef Enrico Consolini, impegnati nel benvenuto – a pranzo e a cena –, grazie all’iniziativa del ristorante “Stazzo il Rifugio dei peccatori” che festeggia con visitatori e produttori i suoi 15 anni di attività.

Il vino, cibo, territorio

Sabato oltre cento vini di “Vite e Vite. Incontri con i vignaioli”, saranno protagonisti dopo il successo del 2023. I banchi di assaggio aprono infatti sabato 25 dalle 16 alle 22 negli Ex Magazzini Ilva. Si continua sino a lunedì 27 tra assaggi, masterclass e il convegno senza rinunciare alla musica e allo street food curato da Slow Food Gallura. Dalle 17 alle 21 di venerdì 31, nel Municipio, apre “Casa Slow Food Sardegna”. Sino al 2 giugno, in mostra e in vendita cibi curati sino all’eccellenza con degustazioni, laboratori e presentazioni delle aziende. Tra i prodotti da scoprire il pane, la pasta e le farine ma anche salumi, olio, miele, tartufi, mirto, birra agricola e frutta di stagione. In agenda escursioni gratuite tra natura, storia e cultura guidate da Passu Malu. Nelle vie del centro storico sono previste passeggiate abbinate ad altre iniziative.

Slow Food

Per il presidente di Slow Food Gallura Aps, Mauro Monaco, l’occasione è ghiotta: «Giugno Slow sceglie lo slogan “La rivoluzione comincia a tavola” perché la nostra è una rivoluzione di gusto che riavvicina alla natura». Validissimo il filo tracciato sui passi di Garibaldi: «La filiera del cibo è un tassello fondamentale per vivere bene e riappropriarci della storia che ci appartiene, quella di un Garibaldi che fu agricoltore e innovatore nella sua isola giardino di Caprera», spiega l’assessora al Commercio Stefania Terrazzoni.

