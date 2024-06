La Maddalena senza piazza 

La Maddalena cerca casa. La location per la festa della patrona, Maria Maddalena, ancora non è stata definita. Al momento restano esclusi piazza Vittorio Emanuele, il sagrato della cattedrale dedicata alla patrona, per questioni di spazio e sicurezza, così come il piazzale dell’istituto salesiano, dove si è svolta l’edizione dell’anno passato. In pole, piazza Marcia e il piazzale del santuario Madonna d’Ogliastra, ma le trattative sono ancora in corso. Con un rischio dietro l’angolo. «La festa», teme Giorgio Sonis, presidente del comitato organizzatore, potrebbe saltare.

Vertice

Martedì si incontreranno parroco, comitato e sindaco per trovare un accordo. Sonis spiega perché la piazza della cattedrale è stata scartata. «In piazza Vittorio Emanuele, per una questione di sicurezza, non è possibile fare la festa. La norma richiede 22 steward e non ci sono uscite di sicurezza. Poi il palco è troppo grande e, inoltre, gli spettacoli che organizziamo e gli artisti che si esibiscono richiedono un certo tipo di spazio. La gente dove balla? Anche dai Salesiani non è possibile allestire perché - ci hanno detto - potremmo disturbare gli ospiti. Adesso stiamo cercando una location adeguata. Stiamo pensando a piazza Marcia dove almeno ci sono gli spazi».

Corsa contro il tempo

«Stiamo lavorando ma se non si trova un accordo , la festa potrebbe saltare, anche perché il tempo stringe. Dobbiamo vederci martedì per decidere. Una soluzione si potrebbe trovare. Mi dispiace perché è una festa importante. Nessuno ce l’ha con i negozianti o i baristi. Facciamo tutto alla luce del sole, rendicontiamo tutto ed è tutto trasparente. In base allo spettacolo dobbiamo scegliere lo spazio e tutti gli artisti ora chiedono i posti a sedere, motivo per cui non era più possibile farla in piazza». Il comune sta facendo da facilitatore tra le parti e il primo cittadino Davide Burchi è fiducioso che si possa trovare la quadra in pochi giorni «Ribadisco l’importanza della festa della Maddalena», dice il sindaco, «molto sentita dai lanuseini. Si sta cercando la sede più appropriata tenendo conto degli eventi che il comitato deve organizzare e con la garanzia della sicurezza. Piazza Marcia, come altre sedi è astrattamente idonea. Qualunque sia la location sarà una scelta condivisa tra le persone coinvolte. C’è un dialogo attivo per trovare la soluzione migliore».

