La Maddalena, schiarita sulle bonifiche 

Questa storia dolorosa è cominciata 15 anni fa, quando a La Maddalena si sarebbe dovuto tenere un G8 con i potenti della Terra, poi saltato, come tutti sappiamo. E lì, al netto delle centinaia di milioni costati ai contribuenti italiani, dell’oltraggio a quel territorio e a tutta la Sardegna, delle perdite economiche, delle macerie e degli edifici in rovina, delle inchieste giudiziarie, ci sarebbero dovute essere una riqualificazione e una bonifica di cui si parla da oltre dieci anni, che a ogni legislatura regionale sono tornate in auge ma finora con risultati non definitivi, e che adesso sembrano arrivate a una svolta.

Il comunicato

La nota arriva dalla Regione, spiega che «è stato consegnato il progetto esecutivo per la messa in sicurezza dello specchio acqueo dell’ex Arsenale militare di La Maddalena. Un risultato atteso da più di dieci anni che arriva con l’accordo stralcio firmato nei giorni scorsi, preceduto dalla delibera della giunta regionale del 13 novembre 2024, con cui il Comune di La Maddalena, la Regione Sardegna e il consorzio Research si sono accordati per l'immediata consegna del progetto esecutivo con oneri a carico della Regione».

Prosegue il comunicato: «Si tratta di un passaggio cruciale, che consentirà di poter dare avvio alla fase esecutiva dell’intervento di bonifica».

Commenta la presidente Alessandra Todde»: «Un risultato che mette la parola fine ad anni di stallo e di attesa per un’opera necessaria, in pochi mesi siamo riusciti a sbloccare una situazione che per anni era stata dimenticata. Questa è un’area dall’alto valore ambientale che richiede tutto il nostro sforzo perché d’ora in poi sia fruibile nella sua integrità e bellezza».

La vertenza

La risoluzione bonaria della vertenza impegna la Regione a sostenere i costi del progetto esecutivo già a suo tempo presentato al Comune di La Maddalena dal consorzio Research. Adesso si potrà dare avvio alla fase esecutiva dell’intervento.

«Tenuto conto del preminente interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento di messa in sicurezza e di bonifica del sito – sottolinea la Regione – l’obiettivo ora è chiudere l'accordo entro la fine di gennaio e partire subito dopo con i lavori. Passaggio intermedio sarà la rinuncia da parte dell’impresa alla risoluzione del contratto e alla domanda risarcitoria, con l’impegno dell’amministrazione regionale a confermare il consorzio Research come attuatore materiale dei lavori di bonifica.

I tempi

Prima di avere la certezza del cambio di rotta, del fatto che finalmente la vicenda si è concretamente sbloccata, servirà ancora tempo. Di certo un primo passo importante è stato fatto: il nuovo progetto esecutivo con oneri a carico della Regione è nelle mani del Consorzio Research, l’accordo verrà chiuso entro la fine del mese. Poi dovrebbero cominciare i lavori. Al momento però non c’è una data precisa dell’apertura del cantiere.

