La Maddalena, il bluff-bonifiche 

All’inizio della storia i soldi erano tanti, il tesoro del G8 (scippato ai maddalenini) per le bonifiche del Molo Carbone ammontava a oltre 70 milioni di euro. Fondi dello Stato in cassa e spesi a partire dal 2008 per il risanamento bluff dello “specchio acqueo” dell’ex Arsenale della Marina Militare. Il risultato delle operazioni, dicono le perizie dell’inchiesta penale sulla “Cricca” (Procure di Roma e Tempio) è stato un aumento dei livelli di inquinamento nello storico molo della Marina. E così da quasi vent’anni La Maddalena attende la riconversione e la bonifica del sito che dovrebbe diventare il motore della rinascita dell’isola. Adesso, forse, c’è uno spiraglio nella storia ultradecennale della grande incompiuta. La Regione, sborsando quasi un milione di euro, ha chiuso il contenzioso legale con il consorzio Research e si riparte con il progetto. Una operazione fortemente voluta dalla giunta regionale e dal sindaco di La Maddalena, Fabio Lai. E ora è importante capire se i fondi stanziati dopo la beffa del G8 e le bonifiche fantasma, ci sono ancora.

La speranza

Dice l’assessore regionale alla Programmazione, e vice presidente, Giuseppe Meloni: «Ora ci sono le condizioni per uscire da una situazione di stallo che durava da troppo tempo». In cassa dovrebbero esserci tra i 15 e i 20 milioni di euro per un nuovo progetto concordato con il Comune di La Maddalena che ha fatto precise richieste. L’amministrazione guidata da Fabio Lai ottiene una modifica del progetto di bonifica che prevede la possibilità di realizzare nel molo un sistema compatibile di ormeggi per favorire la riconversione turistica. La sabbia contaminata nel fondale dell’ex Arsenale sarà coperta e isolata, ma si potranno realizzare anche gli ormeggi. Il soggetto attuatore dovrebbe essere il consorzio Research. Tempi previsti per la conclusione dell’intervento, circa 12 mesi. I maddalenini, dopo anni di pessime sorprese, attendono di toccare con mano i risultati di questa nuova fase-.

Una beffa dietro l’altra

La storia dei fondi delle bonifiche dell’ex Arsenale è una collezione di fattispecie di malaburocrazia che spazia in ogni ambito della pubblica amministrazione. Si parte con il maxi finanziamento affidato alla Struttura di missione del Dipartimento della Protezione Civile per il G8 maddalenino, che non si farà mai perché alla fine il vertice internazionale del 2008 sarà assegnato a L’Aquila. I fondi vengono usati comunque, si parla di 400 milioni di euro, per grandi opere (inutilizzate e ora in pessime condizioni) come il Main Conference, l’ospedale militare e le bonifiche. Il risanamento del molo Carbone viene pagato 70 milioni di euro dallo Stato e mai completato. La giustizia nei Tribunali per il Comune di La Maddalena, parte lesa, è il nulla di due processi a carico di 13 persone, celebrati a Tempio e Roma, i cui tempi scandalosamente lunghi (sarà disposta anche una indagine ministeriale) cancellano i reati. Ma non è finita. Nel 2014 vengono assegnati al Comune maddalenino una decina di milioni di euro, subito bloccati dal Patto di Stabilità. L’anno successivo, la “caratterizzazione ambientale” del sito (identificazione delle matrici della contaminazione) rallenta ancora l’iter. E dopo arriverà il pasticcio della estromissione del Consorzio Research, oggetto anche di una indagine della Procura di Tempio. Ora si spera che i fondi stanziati originariamente dal Dipartimento della Protezione Civile siano ancora in cassa e che si esca dai Tribunali per entrare, finalmente, nel nuovo cantiere del molo Carbone.

