VaiOnline
Promozione/b.
16 novembre 2025 alle 00:18

La Macomerese fa suo il big match con l’Usinese 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Macomerese 2

Usinese 0

Macomerese (4-3-3) : Krolczyc, Bangura, Diomande Lamine, Negretti, Sales, Vera Rubio, Virdis (40’ st Carvalho), Gavim, Deriu (21’ st Fenudi), Estevez, Leimgruber. In panchina Cadau, Videla, Ledda, Spanu, Fadda. Allenatore Altarozzi.

Usinese (4-3-3) : Tanca, Saccu, Sechi, Coradduzza (32’ L. Fiorelli), Giachero, Jurado, D’Andrea, Bianco, Igene, Grassi, Irde (32’ st Masala). In panchina Di Vita, A. Fiorelli, S. Sanna. A. Sanna, Porcu, N. Sanna, Carboni. Allenatore Scotto.

Arbitro : Succu di Nuoro.

Reti : primo tempo 36’ Deriu; secondo tempo 4’ Bangura.

Note : espulso Negretti; ammoniti Bangura, Virdis, Estevez, Sechi, Coradduzza, Giachero, Jurado.

Macomer. Una strepitosa Macomerese fa suo il big match con l’Usinese e si porta a -1 in classifica dai rivali. I padroni di casa, più motivati, lottano su ogni pallone e vincono con merito.

Il primo episodio arriva al 19’ col gol di Negretti parso regolare ai padroni di casa ma annullato su indicazione del guardalinee. Al 27’ Vera Rubio sfiora l’incrocio. Al 36’ il vantaggio con Deriu in mischia. Al 40’ Grassi dell’Usinese svetta di testa ma il portiere manda in angolo. Nella ripresa al 4’ Bangura raddoppia di testa su calcio d’angolo. Al 18’ Giachero incorna ma il portiere Tanca blocca. Al 37’ e al 38’ due grandi parate negano il gol all’Usinese. Al 47’ espulso Negretti. (t. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’intervista

Cani: «Potevo morire, l’odio social su di me non è giustificabile»

L’assessore domani non sarà a Roma: «Mi è stato consigliato un po’ di riposo» 
Lorenzo Piras
La protesta

Pescatori contro le pale eoliche

«L’offshore bloccherà le nostre barche e il nostro lavoro già in crisi» 
Stefano Garau
L’inchiesta

Conservatoria delle Coste: «I soldi ad associazioni con sedi senza elettricità»

Anche una giovane disabile e una 89enne tra gli ignari nominati rappresentanti legali 
Matteo Vercelli
Cronaca

Due persone indagate per l’omicidio di Marco Pusceddu

Nuovi interrogatori nelle caserme dei carabinieri di Iglesias e Ozieri 
Francesco Pintore
arte e salute

«Non siamo solo la nostra malattia»

Cagliari, al San Giovanni di Dio il ballo delle pazienti oncologiche 
Sara Marci
L’emergenza

«Cervi e daini hanno invaso le nostre aziende»

Allevatori e agricoltori disperati:  c’è chi vuole imbracciare il fucile 
Santina Ravì
Cronaca

I cinghiali invadono la Statale 131, ormai è emergenza

Fauna selvatica sulla strada: due incidenti nell’Oristanese 
Valeria Pinna
la giornata

Cento tonnellate di solidarietà

Successo della Colletta alimentare: duemila volontari sardi ieri nei market 
Umberto Zedda