La Macomerese fa suo il big match con l’Usinese 

Macomerese 2
Usinese 0
Macomerese (4-3-3) : Krolczyc, Bangura, Diomande Lamine, Negretti, Sales, Vera Rubio, Virdis (40’ st Carvalho), Gavim, Deriu (21’ st Fenudi), Estevez, Leimgruber. In panchina Cadau, Videla, Ledda, Spanu, Fadda. Allenatore Altarozzi.
Usinese (4-3-3) : Tanca, Saccu, Sechi, Coradduzza (32’ L. Fiorelli), Giachero, Jurado, D’Andrea, Bianco, Igene, Grassi, Irde (32’ st Masala). In panchina Di Vita, A. Fiorelli, S. Sanna. A. Sanna, Porcu, N. Sanna, Carboni. Allenatore Scotto.
Arbitro : Succu di Nuoro.
Reti : primo tempo 36’ Deriu; secondo tempo 4’ Bangura.
Note : espulso Negretti; ammoniti Bangura, Virdis, Estevez, Sechi, Coradduzza, Giachero, Jurado.
Macomer. Una strepitosa Macomerese fa suo il big match con l’Usinese e si porta a -1 in classifica dai rivali. I padroni di casa, più motivati, lottano su ogni pallone e vincono con merito.
Il primo episodio arriva al 19’ col gol di Negretti parso regolare ai padroni di casa ma annullato su indicazione del guardalinee. Al 27’ Vera Rubio sfiora l’incrocio. Al 36’ il vantaggio con Deriu in mischia. Al 40’ Grassi dell’Usinese svetta di testa ma il portiere manda in angolo. Nella ripresa al 4’ Bangura raddoppia di testa su calcio d’angolo. Al 18’ Giachero incorna ma il portiere Tanca blocca. Al 37’ e al 38’ due grandi parate negano il gol all’Usinese. Al 47’ espulso Negretti. (t. s.)
RIPRODUZIONE RISERVATA