la maccioni marmi insiste 

Over 55: secondo successo e vetta solitaria nel girone Oro 

La seconda giornata del girone Oro dell’Over 55 conferma in vetta (solitaria) la Maccioni Marmi. La prova di forza (4-1 sul SI. TI. Carbonia) firmata dalla doppietta di Murru e dalle reti di Gherazzu e Monterastelli lascia i selargini a punteggio pieno. Solo un pari a reti bianche invece per la Campagnola 140 Gr./Simius Immobiliare con l’Okky Villanova, mentre gli Amatori Orione Selargius con una rete di Melis riscattano il mezzo passo falso della settimana scorsa e superano di misura il Real Putzu. Primo successo (2-1) per gli Ingegneri, che condannano alla seconda sconfitta la Sardachem cui non basta il solito gol di Sabiu. Cooper Band e Deximu si sfideranno stasera nello scontro diretto.

C’è un trio in testa al girone Argento. Gli Amatori La Palma fanno la voce grossa con il tennistico 6-0 ai danni del Nuraghe/Evolvere. Una doppietta di Sirigu invece consente all’I. R. Moniaflor (campione in carica della categoria) di superare 2-1 il Poggio dei Pini/Sotto La Torre. Alla Tielle Team basta la vittoria di misura (gol di Cabras) per staccare la Sardegna Termale Sardara/E. I. 83. Successo e primi tre punti per l’Opes Team (3-1 sulla Lewis Rooms) e per il Cagliari 2007 (4-2 con la Eosol/Car Refinish).

L’ottavo turno di ritorno dell’Over 58 ha decretato la leadership della Masnata Chimici. Sabato la grande sfida della stagione contro il Club si è risolta con una sentenza probabilmente definitiva: il 3-0 della regina del campionato firmato dal bomber Vacca e da Cappai vale la fuga per la vittoria. I biancoverdi infatti ora accusano un ritardo di sei punti e sono incalzati dalla Di. Fer., vittoriosa per 1-0 sul Fileferru.

Regge al quarto posto la Mediterranea R.U. con il tris sulla Polisportiva Sestu, che resta in quinta posizione a pari punti con la De Amicis sconfitta da La Vernice (ottava) a segno con Pucci. Lo 0-0 del Cral Ctm contro la Frama/Beko Service serve a poco agli arancioni, che a cinque turni dalla fine della stagione regolare vedono lontano cinque lunghezze l’ottavo posto (ultimo utile per i playoff). Dagli spareggi è tagliata fuori la Myair Svapo, sconfitta 4-0 dalla Sinnai Conad Superstore. Infine di misura trova il secondo successo stagionale il Mulinu Becciu, che supera l’Aldebaran/Autocarrozzeria Deiana.

