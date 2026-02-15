La maccioni marmi chiude al vertice 

Termina a reti bianche il big match dell’ultimo turno del girone A tra Campagnola 140 Gr./Simius Immobiliare e Real Putzu. Tutti i verdetti sono però rimandati al prossimo weekend, quando si giocherà la sedicesima giornata (rinviata per l’allerta maltempo).

Dopo un digiuno di tre turni la Sardachem ritrova il successo (di misura sulla Opes Team) grazie al gol di Lobina e conserva il terzo posto con tre punti di vantaggio sulla Cooper Band, vittoriosa sull’Okky Villanova per 1-0 (rete di Deiana). Continua a sperare in un posto nelle prime cinque del girone Oro l’I. R. Moniaflor, che supera pr 3-1 il Poggio dei Pini/Sotto La Torre. Rinviata a domani Tielle Team-Cagliari 2007.

In testa

La Maccioni Marmi chiude la stagione regolare da leader del girone B con un turno di anticipo: i selargini superano infatti la Sardegna Termale/E. I. 83 (2-0) e approfittano del 2-2 degli Amatori Orione Selargius (in gol con Sotgiu e Pusceddu) con gli Amatori La Palma. Brutto ko per gli Ingegneri, che incassano un sonoro 5-0 dal Deximu e ne subiscono pure il sorpasso in classifica. La quaterna del SI. TI. Carbonia con la Lewis Rooms potrebbe essere decisiva per i playoff. Domani si gioca Nuraghe/Evolvere-Eosol/Car Refinish.

Over 58

Nella quinta giornata di ritorno dell’Over 58 prosegue il duello a distanza (tre punti) tra Masnata Chimici (doppietta di Marras nel 2-0 sul Mulinu Becciu) e Il Club, vittorioso 6-0 con il Cral Ctm grazie alle doppiette di Curreli e Fadda e alle reti di Collu e Maxia. La Di. Fer (1-0 su La Vernice) resta terza e tiene a distanza la Mediterranea R. U., sconfitta 2-0 e avvicinata dalla De Amicis che guadagna due punti sulla Polisportiva Sestu, rallentata (0-0) dall’Aldebaran/Autocarrozzeria Deiana. Non ne approfitta la Sinnai Conad Superstore, sconfitta 1-0 dal Fileferru, che resta a un punto dalla Frama/Beko Service (3-2 sulla Myair Svapo).

