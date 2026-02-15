VaiOnline
Msp.
16 febbraio 2026 alle 00:27

La maccioni marmi chiude al vertice 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Termina a reti bianche il big match dell’ultimo turno del girone A tra Campagnola 140 Gr./Simius Immobiliare e Real Putzu. Tutti i verdetti sono però rimandati al prossimo weekend, quando si giocherà la sedicesima giornata (rinviata per l’allerta maltempo).

Dopo un digiuno di tre turni la Sardachem ritrova il successo (di misura sulla Opes Team) grazie al gol di Lobina e conserva il terzo posto con tre punti di vantaggio sulla Cooper Band, vittoriosa sull’Okky Villanova per 1-0 (rete di Deiana). Continua a sperare in un posto nelle prime cinque del girone Oro l’I. R. Moniaflor, che supera pr 3-1 il Poggio dei Pini/Sotto La Torre. Rinviata a domani Tielle Team-Cagliari 2007.

In testa

La Maccioni Marmi chiude la stagione regolare da leader del girone B con un turno di anticipo: i selargini superano infatti la Sardegna Termale/E. I. 83 (2-0) e approfittano del 2-2 degli Amatori Orione Selargius (in gol con Sotgiu e Pusceddu) con gli Amatori La Palma. Brutto ko per gli Ingegneri, che incassano un sonoro 5-0 dal Deximu e ne subiscono pure il sorpasso in classifica. La quaterna del SI. TI. Carbonia con la Lewis Rooms potrebbe essere decisiva per i playoff. Domani si gioca Nuraghe/Evolvere-Eosol/Car Refinish.

Over 58

Nella quinta giornata di ritorno dell’Over 58 prosegue il duello a distanza (tre punti) tra Masnata Chimici (doppietta di Marras nel 2-0 sul Mulinu Becciu) e Il Club, vittorioso 6-0 con il Cral Ctm grazie alle doppiette di Curreli e Fadda e alle reti di Collu e Maxia. La Di. Fer (1-0 su La Vernice) resta terza e tiene a distanza la Mediterranea R. U., sconfitta 2-0 e avvicinata dalla De Amicis che guadagna due punti sulla Polisportiva Sestu, rallentata (0-0) dall’Aldebaran/Autocarrozzeria Deiana. Non ne approfitta la Sinnai Conad Superstore, sconfitta 1-0 dal Fileferru, che resta a un punto dalla Frama/Beko Service (3-2 sulla Myair Svapo).

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Olimpiadi milano cortina

Brignone e Vittozzi, oro d’Italia

l Nello sport
I sindaci aprono alla proposta di adozione dell’articolo 3 dello Statuto nei piani urbanistici comunali

«Nei Puc le barriere contro l’assalto»

Anci e Cal: percorso da approfondire. Villasimius studia come inserire subito le nuove norme 
Lorenzo Piras
Maltempo

Dodici persone salvate dalla piena del fiume

Esonda il Rio Mannu, la Nurra finisce sott’acqua: allerta meteo regionale prorogata fino alle 15 di oggi 
Mariangela Pala Emanuele Floris
La Sartiglia

Le stelle dei Contadini sulla città

Oristano, 14 centri in via Duomo. A segno anche su segundu e la moglie 
Valeria Pinna
La vestizione.

Un’ora e mezza tra tensione e sorrisi

Sara Pinna
Il caso

In un box di plastica il cuore da trapiantare

Polemiche per le modalità di trasporto dell’organo, il bimbo resta grave 
Bergamo

Tenta di rapire una bimba al market

I genitori: «Attimi di terrore». La piccola di un anno e mezzo ha un femore fratturato 
Palestina

Gaza, il board di pace scalda i motori

Adesione dell’Italia, domani la relazione di Tajani alla Camera 