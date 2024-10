La macchina è rubata: bloccati e denunciati 

I carabinieri della Sezione radiomobile hanno denunciato due uomini, di 34 e 55 anni, con l'accusa di ricettazione di un’auto.

I due sono stati fermati dai militari nella notte tra venerdì e sabato mentre percorrevano via Is Maglias a bordo di una Lancia Ypsilon, risultata rubata la notte precedente in via Tommaseo. Il furto era avvenuto ai danni di una ventenne cagliaritana, che aveva subito denunciato il furto alla Stazione dei carabinieri di Villanova.

Grazie alla tempestiva azione dei militari l’auto è stata recuperata e subito restituita alla proprietaria, che ha così potuto tirare un sospiro di sollievo. La giovane, che aveva vissuto momenti di forte stress per la scomparsa del suo veicolo, ha visto concludersi la vicenda nel migliore dei modi, tornando in possesso della sua auto. I due indagati, senza fissa dimora e già noti alle forze dell'ordine, sono stati deferiti all'autorità giudiziaria.

