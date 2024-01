La macchia mediterranea rinasce con 30 mila piantine 

Trentamila piantine per ricostituire la macchia mediterranea perduta nel tempo: i cantieri in fase di ultimazione sono stati finanziati col Pnrr interessando le località “Cirronis”,“Cuili cuaddus” vicino alla pineta e alla “Cagima” e nei pressi dell’ecocentro. Un intervento che ha anche consentito la sistemazione della strada sterrata che porta al cantiere di Cirronis. I lavori sono iniziati lo scorso settembre, affidati in appalto ad una impresa siciliana, con utilizzo anche di personale del posto. «Un intervento importante per il recupero dei siti interessati - dice il sindaco Tarcisio Anedda - altri cantieri sono previsti con finanziamenti della Regione per l’occupazione».

Le aree interessate sono state percorse negli anni anche da incendi che hanno causato la distruzione della macchia di verde. «Si è così deciso - dice l'assessore alle Attività produttive e Ambiente Franco Cocco - di recuperare il verde con la messa a dimora di trentamila piantine di macchia mediterranea: un progetto che potrà essere allargato nel tempo. Il finanziamento è stato di un milione e mezzo di euro. Si è optato di puntare sulle stesse essenze (cisti, corbezzoli, lecci) che hanno sempre caratterizzato il territorio».

Trenta gli ettari di terreni comunali interessati all’intervento. L’impresa ha già realizzato la recinzione di parte delle stesse aree. Il suo compito sarà anche quello di seguire il cantiere per due anni, intervenendo per eventuali reimpianti. (r. s.)

