La macchia marrone fa paura 

Gli alberi indeboliti e malati nell'Isola sono sempre di più, non solo lecci e sughere, ma anche lentischi. Siccità, perdita improvvisa della chioma e patogeni misteriosi. La macchia arancio-marrone formata dagli alberi colpiti tocca oltre Nuoro, Dorgali e Cala Gonone ma anche Oliena, Orgosolo, Urzulei e parte di Baronia e Ogliastra.

L’emergenza

Dopo gli allarmi lanciati dai vari comitati e cittadini, il Corpo forestale di Dorgali, che nei giorni scorsi ha perlustrato le aree tra Dorgali e Cala Gonone, fa sapere che «il male è in continua estensione. Lecci e lentischi si presentano con macchie, indeboliti, provati dalla siccità. Speriamo che queste ultime piogge siano servite a qualcosa, verificheremo. I fatti sono diventati più critici intorno a luglio, anche se ogni anno, nei periodi di forte siccità, si riscontrano sempre problemi legati alle piante più fragili. Poi in autunno c'è una ripresa. Ciò che ci fa preoccupare è anche una strana malattia che ha colpito le sughere. Questo male le fa seccare, perdono tutte le foglie, è come se la pianta morisse dopo essere stata attraversata interamente da un qualcosa di ancora sconosciuto».

La ricerca

Dall'università di Sassari non si ferma la ricerca, consapevoli dell'emergenza. Tali malattie non hanno precedenti nell'Isola e nel Mediterraneo, e l'elevata siccità contribuisce a favorirne la diffusione. Un caso analogo si era verificato qualche anno fa a Roma dove a colpire le piante fu un parassita, e il problema scomparve con l'autunno. Anche se le origini del male oscuro in Sardegna sembrerebbero essere altre, gli esperti confidano nell'autunno. Nei casi della Baronia e dell'Ogliastra, che hanno riportato in alcuni lecci e sugherete danni simili a quelli riscontrati nella sindrome di deperimento delle querce, un ruolo rilevante pare essere svolto da specie del genere phytophthora che attaccano le radici e rendono le piante meno tolleranti agli stress idrici, portandole a una perdita delle foglie. Il rischio oggi per la Sardegna è la distruzione di un importante patrimonio naturalistico.

