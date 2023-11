La “LuPa” abbatte l’Udinese  

Roma 3

Udinese 1

Roma (3-5-2) : Rui Patricio 6; Mancini 7, Llorente 6, Ndicka 6; Karsdorp 5.5 (32’ st Zalewski sv), Cristante 6, Paredes 6 (32’ st Bove 7), Pellegrini 5.5 (18’ st Azmoun 6), Spinazzola 5 (18’ st El Shaarawy 7); Dybala 7 (38’ st Kristensen sv), Lukaku 6.5. In panchina: Boer, Svilar, Celik, Aouar, Pagano, Pisilli, Belotti. Allenatore Mourinho 6.5.

Udinese (3-5-2) : Silvestri 6; Ferreira 6 (34’ st Kabasele sv), Bijol 5.5, Perez 6; Ebosele 6.5, Samardzic 6 (24’ st Lovric 6), Walace 6, Payero 6.5, Zemura 6 (38’ st Kamara sv); Thauvin 7 (34’ st Lucca sv), Success 5.5. In panchina: Okoye, Padelli, Masina, Tikvic, Kristensen, Zarraga, Ake, Camara, Pafundi. Allenatore Cioffi 6.

Arbitro : Massimi di Termoli 6.

Reti : 20’ pt Mancini, 12’ st Thauvin, 36’ st Dybala, 45’ st El Shaarawy.

Note : ammoniti Ferreira, Samardzic, Success, Pellegrini. Angoli: 7-0. Recupero: 2’ pt, 5’ st.

Roma. Una “LuPa” da quinto posto. La vittoria della Roma contro l’Udinese, che lancia i giallorossi ai confini della zona Champions, porta la firma della coppia gol di José Mourinho: Dybala-Lukaku. E se il primo segna la rete del 2-1, il secondo gioca di sponda trovando l’argentino in area di rigore per la botta decisiva. Il colpo del ko, poi, lo piazza El Shaarawy al 90’ con il definitivo 3-1, dopo una gara condotta, gestita e con il rischio di pareggiarla per l’unica disattenzione commessa. Al triplice fischio, però, sono i giallorossi ad esultare perché i tre punti, complici le sconfitte di Atalanta e Fiorentina, valgono il quinto posto a tre lunghezze dalla zona Champions.

La partita

L’avvio del match però è lento per entrambe le squadre. A fare la partita è praticamente solo la Roma, con i friulani sempre dietro la linea del pallone per provare a ripartire in contropiede. Il primo tempo si sblocca solo grazie a un calcio piazzato di Dybala che trova il colpo di testa di Mancini per l’1-0. Una specialità, tra le fila giallorosse, visto che con quello di ieri la Roma è la squadra che ha segnato più gol in questo campionato di testa (7), superando anche la Fiorentina con la quale condivideva il primato. Nonostante lo svantaggio i bianconeri del Friuli non cambiano approccio.

Niente paura

Nella ripresa anche il ritmo non cresce, ma la Roma paga l’unica disattenzione con il gol del pari di Thauvin, perso dalla coppia Ndicka-Spinazzola. Il canovaccio tattico non cambia, con la Roma che si accende ancora nel finale grazie alla combinazione nello stretto tra Lukaku e Dybala che di fronte alla porta non sbaglia, trovando il gol del 2-1, il suo terzo in campionato dopo la doppietta rifilata all’Empoli nel 7-0 sempre all’Olimpico. Chiude il match il tris di El Shaarawy con un tiro a giro imprendibile per Silvestri con Mourinho che si gode una squadra che in casa riesce a essere prepotente come vuole.

RIPRODUZIONE RISERVATA