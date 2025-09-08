La lunghissima vita di nonna Tina 

Tina Marongiu ha spento 104 candeline, circondata dall’affetto dei familiari nella sua casa a Gonnosfanadiga, dov’è nata e cresciuta. Madre di due figli, Tina Marongiu ha sempre lavorato senza risparmiarsi e la sua vita è una storia di sacrifici: «Nonna – racconta la nipote Lorena Cadeddu – ha sempre sostenuto il marito taglialegna nei duri anni del dopoguerra. Ha conosciuto la paura dei bombardamenti, la solitudine di diventare presto vedova e la malattia: colpita dalla tubercolosi, trascorse dieci anni in ospedale, lontana dai figli». Nonostante l’età, l’anziana conserva un carattere forte e uno spirito sereno: «A tavola non rinuncia al minestrone, al brodino con le stelline e alle melanzane fritte. Invece la carne non l’ha mai amata. La ricetta della sua longevità è la forza con cui ha affrontato ogni prova della vita».

