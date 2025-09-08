VaiOnline
Gonnosfanadiga.
09 settembre 2025 alle 00:26

La lunghissima vita di nonna Tina 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Tina Marongiu ha spento 104 candeline, circondata dall’affetto dei familiari nella sua casa a Gonnosfanadiga, dov’è nata e cresciuta. Madre di due figli, Tina Marongiu ha sempre lavorato senza risparmiarsi e la sua vita è una storia di sacrifici: «Nonna – racconta la nipote Lorena Cadeddu – ha sempre sostenuto il marito taglialegna nei duri anni del dopoguerra. Ha conosciuto la paura dei bombardamenti, la solitudine di diventare presto vedova e la malattia: colpita dalla tubercolosi, trascorse dieci anni in ospedale, lontana dai figli». Nonostante l’età, l’anziana conserva un carattere forte e uno spirito sereno: «A tavola non rinuncia al minestrone, al brodino con le stelline e alle melanzane fritte. Invece la carne non l’ha mai amata. La ricetta della sua longevità è la forza con cui ha affrontato ogni prova della vita».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Energia

Cresce il fronte anti speculazioni «Giusto l’impegno dei sindaci»

Parlamentari e consiglieri regionali sottoscrivono l’appello al Governo 
Lo. Pi.
il lutto nella moda

Armani torna a casa, fiori bianchi e privacy per l’ultimo saluto

I funerali nel borgo di Rivalta, ammesse solo sessanta persone 
Tragedia a Vicenza

Tredicenne ucciso da un’auto pirata

Camminava sul ciglio della strada, l’investitore (un 23enne) rintracciato e arrestato  