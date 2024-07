La lunga notte di Yerri Mina  

Mina, la sua Colombia e il sogno di riportare ai 2650 metri di Bogotà la Copa America, dopo l’unico successo del 2001. Il centralone del Cagliari gioca questa notte la finale all’Hard Rock stadium di Miami, l’ultimo atto di una corsa trionfale. La Colombia ha superato gli Stati Uniti 5-1 (Mina in panchina), poi la Bolivia 3-0 (per Yerri novanta minuti in campo), quindi il Paraguay 2-1 (minuti giocati 66), nella seconda gara del girone finale il successo dei Cafeteros sulla Costa Rica (3-0, indisponibile) e nella terza il pareggio col Brasile (sempre fuori). Nei quarti di finale il rotondo successo colombiano su Panama (Mina in panchina) e – siamo alla semifinale – i 16 minuti giocati nel successo (1-0) contro l’Uruguay. Alle 3 – ore italiana – di questa notte la sfida finale contro l’Argentina e Mina, amatissimo nel suo Paese e nell’entourage della nazionale, potrebbe ritagliarsi un posto contro l’attacco dei campioni del mondo formato da Messi, Di Maria e Alvarez, punta centrale del Manchester United.

Il futuro

Chiusa l’esperienza americana, il calciatore colombiano dovrà risintonizzarsi sui ritmi europei. In testa solo il Cagliari? Tutto fa pensare di sì, perché Mina, arrivato nel gennaio scorso a titolo definitivo dalla Fiorentina, ed esercitata dalla società rossoblù l’opzione per il rinnovo per un'ulteriore stagione, aveva informato il ds Bonato dopo la grande impresa di Reggio Emilia di voler restare a Cagliari. Per il clima che ha respirato nella squadra, per l'ambiente, insomma per tutto quello che ha visto e respirato in Sardegna. Se è possibile che l'agente del calciatore abbia ricevuto proposte dal Sudamerica – dal Brasile in particolare – occorre ricordare che nel contratto che lega Mina e il Cagliari ancora per una stagione, c’è una clausola rescissoria che stabilisce un prezzo – 2 milioni di euro – che dovrebbe pagare la squadra che lo dovesse acquistare. Tutto questo però nel mercato estivo, entro il 10 agosto.

Ma soprattutto sarebbe decisiva la volontà del calciatore, il quale – lo ripetiamo – ha detto che gli piacerebbe restare. Solo una grande offerta, di quelle irrinunciabili, potrebbe far traballare le certezze del Cagliari e del difensore, ma allo stato attuale non c’è nulla.

La stagione

Quella che si è conclusa il 23 maggio con la sconfitta interna con la Fiorentina, è stata per Mina e per il Cagliari un’annata tormentata, complessa ma finita benissimo. Grazie al successo esterno di Sassuolo, ma non solo. Perché l’altra vittoria fuori casa, a Empoli, condita da una prestazione straordinaria proprio del colombiano, alla fine ha pesato come un macigno sulla classifica. Mina leader, trascinatore, anche attore nei finali più caldi, assoluto dominatore nella sua area, con la sua personalità ha dato maggiore certezza a Dossena e a tutto il reparto in generale, vittima di continui cali di tensione fino alla fine del girone d’andata. Mina al centro della difesa del Cagliari targato Nicola? Il Cagliari tifa per lui nella finale di Copa America e lo aspetta poi per la nuova stagione, fra i prati e il fresco di Saint Vincent.

