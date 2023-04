La lunga notte di monsieur Sinclar Il divino Bob alla Fiera di Cagliari 

Apertura dei cancelli alle 23 per un evento dove non mancherà Radiolina nel ruolo di media partner. La società organizzatrice “La Oltre Consulting” dà vita, da anni, a grandi appuntamenti che portano in città divi e superstar. Per il francese, uno dei produttori più apprezzati di sempre, si tratta della seconda volta a Cagliari.

Almeno una volta nella vita, non c’è adolescente che non abbia sognato di essere come lui e di emulare il suo percorso nelle dancefloor. Definirlo? Ci si può provare: istrionico, poliedrico, geniale ma la sua è una figura che va al di là di tutto ciò. Bob Sinclar, 53 anni, torna a Cagliari, oggi per la prima edizione del “Liberaci Freedom Spring Fest” all’Opera Music Forum alla Fiera del capoluogo, e porta con sé la consapevolezza di assistere a un evento di caratura che conduce indietro nel tempo a quando, quasi vent'anni fa, nel 2005 scalava le classifiche con il primo grande successo “Love Generation” portando alla ribalta tematiche come l’amore, la solidarietà e il rispetto reciproco.

Lo show

Apertura dei cancelli alle 23 per un evento dove non mancherà Radiolina nel ruolo di media partner. La società organizzatrice “La Oltre Consulting” dà vita, da anni, a grandi appuntamenti che portano in città divi e superstar. Per il francese, uno dei produttori più apprezzati di sempre, si tratta della seconda volta a Cagliari.

Radiolina

Un momento importante per l'emittente radiofonica del gruppo L’Unione Sarda, prima radio della Sardegna, che va ad inserirsi pienamente nel nuovo corso cominciato all'inizio del 2023 avvicinando nuovi ascoltatori a quasi mezzo secolo dalla sua fondazione, ricorrenza che verrà celebrata nel 2025.

L’artista

Sorriso da guitto, chioma folta, modo di vestire pittoresco: Bob Sinclar ha in sé molteplici peculiarità che lo rendono un personaggio unico in un panorama musicale che, sempre più di frequente, porta alle stelle per poi dimenticarsi in un baleno quanto di buono fatto. Non è questo il caso di Sinclar, capace di andare al di là dall’essere un dj di indubbio talento: l'artista francese si é scrollato rapidamente di dosso quell'etichetta affibbiatagli in maniera piuttosto spiccia, diventando un producer di spicco capace di amalgamare generi differenti tra di loro dando vita a commistioni pregevoli, rendendo fruibile a un pubblico con un background quasi agli antipodi quella black music, spesso tirata in ballo in maniera erronea, che troppo spesso si fa fatica a comprendere. Chi conosce il suo percorso a partire dal disco d’esordio del 1998 “Paradise” attende la giornata di oggi con particolare entusiasmo: ad aprire le danze ci penseranno Laddo, C_Sky e Roly, in attesa di colui che, insieme a David Guetta, può essere considerato a pieno titolo il re della consolle proprio grazie alla sua trasversalità. Una trasversalità che gli ha permesso di rinnovarsi costantemente, rimanendo sempre al passo con i tempi.

Due ore live

«L’evento di oggi sarà curato nei minimi dettagli», sottolinea l’organizzatore Davide Siddi, 42 anni. «Ci sarà grande attenzione per la scenografia e la parte visual, inoltre quando suonerà Bob Sinclar sarà presente con lui anche un corpo di ballo. Non mancheranno, inoltre, palloncini e coriandoli a cui si aggiunge nel tetto una ricostruzione fatta da pianeti e stelle così da creare un'atmosfera suggestiva». “Love Generation”, “World, Hold On”, “Rock this party”, “Sound of Freedom”, “LaLa Song”, “I Wanna”, “Rainbow of love”, “Far l’amore” con l'intramontabile Raffaella Carrà: sono solo alcuni dei suoi più grandi successi che si potranno ascoltare durante uno show che sarà qualcosa di ben più significativo di un dj set. «Il suo sarà un vero e proprio concerto di due ore, probabilmente anche due ore e mezza», aggiunge Siddi. «Si parla di almeno una trentina di brani suoi a cui aggiungerà chiaramente anche qualche canzone di altri artisti. Il tutto, poi, verrà arricchito da un sapiente gioco di luci che renderanno il padiglione E immerso in un clima quasi onirico: ci aspettiamo circa 4000 persone per un evento che sa perfettamente coniugare divertimento ed eleganza».

Proprio come Bob Sinclar, artista a trecentosessanta gradi, vera e propria icona, abile nel seguire le tendenze senza snaturarsi. Di felicità parlano in tanti ma a pochi riesce trasmetterla: beh, Bob Sinclar è sicuramente tra questi e per farlo gli basta una consolle da cui tutto è partito, in grado di far sognare un'intera città pronta a farsi sorprendere e cullare dalle sue melodie.

