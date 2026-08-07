La lunga notte del “Nora Summer Festival” 

Il “Nora Summer Festival” si prepara a vivere la sua nona edizione, confermandosi con la sua one night uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate nel Sud Sardegna. L’appuntamento è in programma oggi, dalle 20.30 alle 5 del mattino, con una lunga notte di musica sotto le stelle a ingresso gratuito che quest’anno si presenta in una veste completamente rinnovata.

L'evento è realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna.

Con il trasferimento nella nuova sede, il “Nora Summer Festival” inaugura un nuovo capitolo della propria storia: non un semplice cambio di palcoscenico, ma un investimento sulla crescita della manifestazione, con l'obiettivo di offrire un evento sempre più attrattivo, capace di coniugare qualità artistica, valorizzazione del territorio e accoglienza del pubblico di ogni età.

La principale novità è rappresentata dal nuovo spazio situata a pochi passi dal mare di Nora, a circa 100 metri dalla spiaggia, con lo scenario naturale delle montagne di Pula. Un cambiamento che segna l’evoluzione del Festival e che consentirà di offrire a tutto il pubblico spazi più ampi, servizi migliorati e un'esperienza ancora più coinvolgente, mantenendo intatta l'identità che ha caratterizzato la manifestazione fin dalla sua nascita.

L'edizione 2026 proporrà due palchi e una line-up con oltre dieci artisti di assoluto livello. Sul Main Stage si esibiranno Madman, rapper protagonista della serata, Diss Gacha e Praci, affiancati dai dj Samuele Brignoccolo, Smoothies e Lucente.

Accanto al palco principale troverà spazio il Second Stage, dedicato alla musica techno e realizzato con il supporto di Red Bull, che vedrà alternarsi in consolle Carlo Whale, Giacomo Busonera, Alina, Alexon, Francesco Vinci e Nineteen.

L'ingresso sarà gratuito e aperto a tutti. Per raggiungere il Festival sarà sufficiente arrivare a Nora come di consueto e seguire le indicazioni predisposte dagli organizzatori verso la nuova area dell’evento.

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