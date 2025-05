La lunga marcia dei pellegrini 

Il cielo stellato ricopre il passo dei pellegrini che da Nuoro si recano al santuario di San Francesco. Le luci dei ristori sembrano stelle posate sui cespugli di lavanda e artemisia. A piccoli gruppi, escono a passo lento da una notte che all’alba di maggio si affaccia al giorno. Sono tantissimi, forse seicento, dicono in uno degli ultimi luoghi di ristoro.

In cammino

Molti pregano, alcuni camminano in silenzio, altri sono lì per offrire alla misericordia del Santo i propri dolori. Luca è un giovane solitario, sfiancato da un cammino che non conosceva. Offre la sua fatica per i bambini trucidati a Gaza da un massacro infinito. Cita Dostoevskij in una domanda sospesa nell’aria: “Come è possibile che sotto questo cielo così pieno di stelle possa vivere così tanta gente collerica?”. Arrivano da più paesi intorno i caminantes, accolti dal candore del santuario e da Maura Cavada e Ivan Mariane, i priori chiamati a organizzare la festa, accolgono tutti come un dono di Dio e si commuovono abbracciando i pellegrini. Fra loro, il gruppo del Cammino di Bonaria capitanato da Zigheddu, l’instancabile Francesco Calledda che ha alle spalle oltre 330 chilometri di cammino, essendo partito da Nora. Dedica il cammino a Papa Francesco incontrato durante un’udienza particolare.

In chiesa

Altri pellegrini entrano in chiesa, portano altre storie nel cuore prima di partecipare alla messa, celebrata da don Totoni Cosseddu. Gianni viene da Desulo, sulle gambe anni di esercizio sui crinali del Gennargentu. Paola è una trekker di lungo corso. «Quello di san Francesco è stato il cammino più faticoso ma certo il più intenso», dice. Una donna piange sulla panchina antistante la casa dei priori: ha fatto una promessa fatta tempo fa, mai compiuta sinora. Il corpo dolente, ma doveva ringraziare il Santo perché il figlio da lei desiderato alla fine è arrivato. Il regista Salvatore Mereu arriva da Dorgali; è con sua madre. Ha fatto il cammino ben cinque volte, ha con san Francesco un rapporto forte, veniva nel santuario già da bambino con sua nonna. Mostra la cumbissia che li ospitava: sul balcone fioriture primaverili. Segno di una rinnovata promessa.

