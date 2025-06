«La lunga inchiesta sulla canapa legale mi ha rovinato la vita» 

Per tre anni è stato considerato un trafficante di droga, ha perso tutto quello che aveva costruito in una vita di lavoro e ha dovuto sopportare anche le maldicenze della gente. Dopo una lunga battaglia legale Emilio Piscedda, 57 anni, ormai ex imprenditore agricolo di Capoterra, ha avuto finalmente giustizia: quella che coltivava nella sua azienda in zona Is Piscinas era davvero canapa industriale, aveva un Thc compreso tra lo 0,3 e lo 0,6 %, quindi del tutto legale. Piscedda, difeso dagli avvocati Lorenzo Simonetti e Claudio Miglio, è stato assolto con formula piena dai giudici della Corte d’appello di Cagliari, ai quali si era rivolto dopo una condanna in primo grado di un anno e mezzo col rito abbreviato per detenzione di sostanze stupefacenti al fine di spaccio.

L’amarezza

Un’assoluzione che lascia l’amaro in bocca e che potrebbe portare presto Piscedda ad avviare un causa contro lo Stato per i danni economici che l’hanno costretto a chiudere la sua azienda.

«L’incubo è cominciato una sera di aprile del 2022 – racconta Emilio Piscedda -, quando una decina di carabinieri arrivati direttamente da Cagliari, hanno suonato alla mia porta. Mi hanno chiesto di accompagnarli in azienda, non ricordo quanti cani antidroga fossero presenti, ma non ero particolarmente preoccupato, altri carabinieri e poliziotti avevano in precedenza fatto dei controlli sulla mia azienda, ma era sempre risultato in regola. Anche le analisi effettuate in caserma erano dalla mia parte: la percentuale di tetraidrocannabinolo presente nelle infiorescenze della mie piante di canapa era in linea con il limite consentito dalla legge, nonostante ciò, mi hanno sequestrato e poi distrutto oltre sette quintali di merce pronta ad essere venduta. Ancora non mi capacito di come sia potuto finire al centro di un caso giudiziario che in soli tre anni ha stravolto la mia vita».

L’investimento

Cinquantasettemila piante di canapa messe a dimora su una superficie di tre ettari, centinaia di ore di lavoro gettate alle ortiche: quella piantagione che Emilio Piscedda aveva messo in piedi nelle campagne di Capoterra non ha fatto in tempo a dare i suoi frutti.

«L’investimento iniziale, il duro lavoro per eliminare le erbacce e proteggere le piante senza pesticidi, tutto è andato perduto – racconta Piscedda -, le infiorescenze, già essiccate e pronte per essere vendute, sarebbero dovute andare a delle case farmaceutiche, invece dopo il sequestro – nonostante non potessero essere considerate droga – sono state distrutte».

Una seconda vita

Dopo il sequestro di quegli oltre sette quintali di canapa industriale, perfettamente legale secondo i giudici della Corte d’Appello di Cagliari, Emilio Piscedda è andato avanti, ma non può dimenticare l’errore giudiziario di cui è stato vittima: «I miei figli hanno dovuto sopportare il peso di quelle accuse infamanti, e ho dovuto combattere i pregiudizi della gente. Ero un imprenditore, ho lavorato sin da bambino nel settore agricolo, oggi la mia azienda nelle campagne di Capoterra è ridotta a un rudere e vivo facendo il manutentore stagionale d’inverno nella penisola e d'estate in Sardegna: per fortuna ho una splendida famiglia alle spalle che mi ha sempre supportato, qualcun altro forse non avrebbe retto a tutto questo. Non so se riuscirò ad avere giustizia, ma sono intenzionato ad andare fino in fondo per riavere quello che mi è stato tolto».

