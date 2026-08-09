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Viddalba, Luras, Li Conchi
10 agosto 2026 alle 00:24

La lunga giornata di “Time in Jazz” da Zanchi a Boltro 

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Dopo i concerti delle prime due giornate – protagonisti Amii Stewart a Puntaldia, la trombettista Andrea Motis a Porto Rotondo e Diodato a L'Agnata con il suo omaggio a Fabrizio De André – “Time in Jazz” entra nel vivo della sua trentanovesima edizione. Oggi un'agenda fitta di appuntamenti apre una settimana intensissima per il festival diretto da Paolo Fresu, in programma fino a domenica 16 tra Berchidda e gli altri quindici centri coinvolti quest'anno.
La giornata si apre alle 11, nella chiesetta di San Leonardo a Viddalba, con Attilio Zanchi e il suo “Mingus Portrait”, omaggio a uno dei musicisti più complessi e visionari del ‘900. Nel tardo pomeriggio, alle 18, il festival raggiunge il Santuario di Nostra Signora delle Grazie, a Luras, per il concerto del Miles Smiles Quartet guidato da un altro nome di primissimo piano del jazz italiano, Flavio Boltro (nella foto); ad affiancare il trombettista torinese saranno Fabio Giachino alle tastiere, Pippo Matino al basso e Marco Frattini alla batteria. Le rocce di Li Conchi, ad Arzachena, saranno invece lo scenario del concerto serale, in programma alle 21.30, con “Elektro Dixie”, una produzione originale di Insulae Lab: sul palco due batteristi, Stefano Bagnoli e Christian Meyer, insieme a Giuseppe Vitale al pianoforte e alle tastiere e Federico Malaman al basso elettrico e al sampler.

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