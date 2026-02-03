La lunga frenata della Cos 

Un girone di andata ottimo, un avvio di ritorno ben peggiore: un successo e quattro sconfitte. Il rendimento della Cos di Francesco Loi in questa fase della Serie D è inferiore rispetto all’avvio del campionato, quando negli stessi incontri i gialloblù avevano raccolto sei punti frutto di una vittoria, tre pareggi e un solo ko proprio contro la Scafatese.

La frenata

Un rallentamento evidente che però vede la squadra ancora a metà strada tra playoff (a +3) e playout (due punti più giù). Del resto non è con l’ultima partita che si può dare un corretto giudizio: la sfida contro la corazzata Scafatese si annunciava proibitiva e il campo ha confermato i pronostici. Troppo forte la capolista del girone G.

La formazione campana, ancora imbattuta in stagione e capace finora di concedere soltanto sei pareggi (su ventidue incontri), ha dimostrato tutta la propria superiorità e il gol subito a freddo ha complicato ulteriormente i piani degli uomini di Loi, chiamati a un’impresa già sulla carta difficilissima. La reazione non è mancata, ma alla seconda vera occasione, al 18’, la battistrada ha colpito ancora con cinismo. Nella ripresa i padroni di casa hanno continuato a imporre il proprio ritmo, mettendo in mostra qualità e profondità di organico, fino a trovare anche la terza rete che ha definitivamente chiuso i conti.

Il Monastir

Non era la giusta occasione per fare punti salvezza, ma va sottolineato come, eccezion fatta per la gara con l’Atletico Lodigiani, la Cos contro Latte Dolce e Flaminia per quanto espresso in campo avrebbe meritato di conquistare qualcosa in più. Ora l’attenzione è tutta rivolta alla sfida di domenica, sesta giornata del girone di ritorno, contro il Monastir. Il match si disputerà all’Is Arranas di Tertenia, all’andata si impose la Cos 3-2. La squadra di Marcello Angheleddu arriva all’appuntamento dopo il rinvio della gara con il Valmontone per impraticabilità del campo dei campidanesi. La matricola è la prima delle sarde in classifica con 31 punti, due in più della Cos, ed è protagonista di una stagione molto positiva. In trasferta però non vince dal 16 novembre (2-1 a Olbia).

Una sfida dal peso specifico elevatissimo in un campionato estremamente equilibrato: dal quinto posto al sestultimo ci sono appena cinque punti di distanza e la quota salvezza potrebbe ulteriormente alzarsi.

