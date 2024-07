La lunga estate dei gommoni inizia dal nuovo pontile 

L’estate entra nel vivo. Si annuncia un mese di affari. Dal nuovo pontile, allestito in tutta fretta sulla banchina di levante per tamponare l’emergenza logistica al porto di Arbatax, partono, in media, 35 gommoni al giorno, quasi tutti in escursione autonoma. I natanti con skipper sono poco meno di 10, sempre in linea con una media giornaliera che subisce un netto incremento nel weekend. Nel nuovo campo boe, l’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna ha assegnato 66 ormeggi attraverso una suddivisione equa in base alle richieste avanzate nei giorni scorsi. Di fatto, in attesa dell’aggiudicazione dell’area Pagnottelli che garantirà un’altra quarantina di ormeggi, quasi tutte le imprese del settore viaggeranno a mezzo servizio. Eredità di una stagione transitoria segnata dalla rivoluzione geografica nel compendio portuale. Il nuovo ormeggio sarà in funzione da oggi e il suo utilizzo è autorizzato fino al 15 ottobre prossimo. Ad aver beneficiato del numero maggiore di ormeggi sono le società Flamar vacanze di Flaviano Stochino e Ogliastra turismo di Marco Marcia. A entrambe sono stati assegnati 10 posti, con la prima impresa che però ne aveva richiesto 18 e la seconda 17. Otto ormeggi, su 13 richiesti, sono stati riservati alla East Coast Sardinia excursion. Via via tutte le altre: Etb Sardegna, Marea, Ff, Mas Marine, Nereo Charter, Cale, Pi&Se, Davide Skipper e Nord Est. (ro. se.)

