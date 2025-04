La lunga e difficile corsa verso la Serie D 

Comincia alla vigilia di Pasquetta, con la prima delle due sfide tra Ossese e Tempio, il percorso dei playoff di Eccellenza. Sabato alle 16 l’andata al “Walter Frau”, il ritorno sarà al “Manconi” domenica 27 alla stessa ora: è l’unica semifinale, perché l’altra è stata annullata per eccesso di distacco fra il Monastir secondo e l’Iglesias quinto: 17 punti a fronte di un limite massimo di 9. Ossia proprio la distanza tra la terza (Tempio) e la quarta (Ossese) a fine torneo.

I biancoblù sono già in finale, una gara secca prevista il 4 maggio in campo neutro (da definire), e attendono la vincente dal doppio confronto: una novità rispetto agli anni scorsi, quando si giocava solo una partita. Se il doppio confronto finisse in parità si giocherebbero i supplementari, e se anche in quel caso non ci fosse un vincitore si qualificherebbero i Galletti per il loro miglior piazzamento nella stagione regolare. Stesso discorso in finale: col pareggio al 90’ via ai supplementari, in caso di ulteriore parità passerebbe il Monastir in quanto secondo.

La cavalcata

La vincente della finale si qualifica alla fase nazionale, che mette in palio uno dei sette posti per la prossima Serie D. Per raggiungere il Budoni, già promosso avendo vinto il campionato, sarà necessario superare due turni. Il primo si giocherà contro la seconda del girone A dell’Eccellenza laziale: al momento c’è il W3 Maccarese con 60 punti, a -6 dal Valmontone primo e a +5 sul Civitavecchia terzo, ma si devono ancora giocare quattro giornate. L’andata sarà il 25 maggio, il ritorno l’1 giugno. Chi passa sfiderà nel turno finale una marchigiana o un’emiliana del girone A. Anche in questo caso sarà doppia sfida: andata l’8 giugno, ritorno il 15. La promozione tramite i playoff nazionali nella storia è stata raggiunta da cinque sarde: l’Arbus nel 2000, il Selargius nel 2009, il San Teodoro nel 2016, il Budoni nel 2017 e 2023 e la Torres nel 2018.

