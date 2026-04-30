La lunga diretta 

Lo scioglimento del voto a Sant’Efisio inizia con la sfolgorante processione che attraversa le strade del centro storico di Cagliari prima di immettersi, dal viale La Playa, verso la panoramica sulcitana in direzione Nora. La carrozza di gala del Santo è preceduta, in un sontuoso corteo, da migliaia di devoti arrivati da ogni angolo della Sardegna, da cavalieri e Miliziani, dalla Guardiania, dai confratelli e consorelle in abito penitenziale, dall’Alternos e dal cappellano della processione.Trionfale il passaggio nella via Roma. A commentare la giornata in studio, dalle 8.30, ci sarà Ambra Pintore con Simona Defrancisci. Tra gli ospiti Antonello Angioni. Mauro Dadea, don Emanuele Meconcelli. Collegamenti a cura di Teresa Piredda, Mariangela Lampis, Alberto Masu e Massimiliano Rais.