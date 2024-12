La lunga crisi di un uri ora ultimo 

Uri. Facce scure e poca voglia di parlare in casa Atletico Uri dopo la sconfitta per 2-0 subita sabato a Usini per mano dell’Atletico Lodigiani. Un ko che rispecchia abbastanza fedelmente il girone d’andata dei giallorossi, che cercano di fare gioco ma trovano con molte difficoltà la via della rete (solo dodici segnate in diciassette giornate di campionato), mentre spesso gli avversari puniscono la squadra al primo errore. E i gol subiti (ventisette) sono decisamente più del doppio rispetto a quelli segnati.

La classifica vede i ragazzi di Massimiliano Paba risucchiati all’ultimo posto, a pari punti con la Cos Sarrabus Ogliastra: il terzultimo posto, l’ultimo utile per disputare i playout salvezza, dista una lunghezza e oggi è occupato da un’altra squadra sarda, l’Ilvamaddalena, mentre la salvezza diretta (al momento in tasca al Real Monterotondo in dodicesima posizione) è lontana otto punti. Si ripartirà il primo fine settimana del 2025 con due importanti pedine in più: il difensore Abib Jah, out per qualifica nell’ultimo match, e soprattutto Caio De Cenco. L’attaccante italo-brasiliano, espulso il 30 novembre proprio nella sfida persa sul campo del Montorondo e originariamente squalificato per quattro giornate, si è visto abbuonare un turno di stop. Una buona notizia (e l’Atletico ne ha tanto bisogno), visto che il 35enne puntero di San Paolo è il principale bomber dei giallorossi, avendo segnato quasi la metà delle reti uresi: cinque in tredici gare.



