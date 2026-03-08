La lunga crisi del Budoni 

Budoni. Un turno di riposo che si spera possa essere stato utile per ricaricare le energie, soprattutto mentali. Il Budoni, scivolato in quintultima posizione (piena zona playout), non attraversa un gran momento. Non vince da dodici incontri: l’ultimo successo è quello con la Costa Orientale Sarda del 30 novembre. Poi solo quattro punti. Nelle prime nove giornate di ritorno appena tre quelli incamerati, 9 in meno rispetto ai 12 ottenuti nelle stesse sfide dell’andata.

Numeri preoccupanti, ma la salvezza diretta è ancora a portata di mano: appena due punti di distanza. Domenica si riparte dallo scontro diretto contro il Montespaccato, reduce da cinque risultati utili. Può essere di buon auspicio che dalla sfida contro i laziali dell’andata (decima giornata) per i biancocelesti iniziò una serie di vittorie, cinque di fila, che anticiparono la crisi attuale di risultati.

Questa stagione, caratterizzata da troppe incertezze e da una classifica che scotta, entra ora nel suo momento-verità. La squadra di Raffaele Cerbone ha avuto il tempo di analizzare gli errori commessi e di preparare l’assalto finale a una salvezza che, seppur difficile, resta l’unico obiettivo stagionale possibile per non vanificare gli sforzi societari.

Il gruppo è chiamato a una prova di forza mentale per un riscatto immediato anche dopo la sconfitta rimediata nell’ultimo match contro l’Olbia, una gara che ha visto i bianchi riassaporare i 3 punti dopo sedici partite. Quel derby perso ha lasciato ferite aperte ma deve trasformarsi nella benzina necessaria per affrontare le prossime battaglie con un piglio differente. Non c’è più spazio per i rimpianti o per guardarsi indietro: la fame di punti deve superare la pressione della classifica.

La sfida contro il Montespaccato rappresenta un autentico spartiacque per il prosieguo del torneo, trattandosi di uno scontro diretto.

