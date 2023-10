L’anticiclone regala alla Sardegna una lunga coda d’estate. E il last-minute premia gli imprenditori turistici che hanno deciso di tenere aperto. In alcune zone, come nella costa di Arbus, c’è chi ha dovuto richiamare il personale per dare risposte al boom di presenze. Affollata anche la spiaggia del Poetto, a Cagliari (foto Stefano Anedda), dove tuttavia la maggior parte degli stabilimenti balneari era stata smantellata dal 18 settembre.

l alle pagine 2, 3