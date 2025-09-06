La Luna Rossa e lo spettacolo dell’eclissi totale  

In questa prima domenica di settembre, lo spettacolo del Cosmo ci offrirà un fenomeno spettacolare, un eclissi totale di Luna. Al tramonto del Sole, intorno alle ore 19.45, vedremo sorgere verso Est la Luna Piena. Il suo colore apparirà rosso cupo, ormai prossima al momento del massimo dell’eclissi, che cadrà intorno alle ore 20.11 e proseguirà per 40 minuti circa. Le eclissi di Luna non sono un fenomeno molto raro. Mediamente in un anno se ne possono osservare due, ma solo da una parte della Terra e in orari variabili. Era dal 27 luglio del 2018 che non si osservava in Italia, un’eclisse totale di Luna nelle prime ore della sera. Uno spettacolo che complici le miti temperature di inizio settembre, si potrà ammirare fino al suo termine, poco prima delle ore 23.

Il fenomeno

Un eclissi di Luna avviene quando il Sole, la Terra e la Luna, sono perfettamente allineati, con il nostro pianeta che si interpone fra la nostra stella e la Luna. Questa domenica la Luna passerà dunque nell’ombra della Terra, ma non diventerà scura, il suo colore apparirà rosso cupo. La celebre “Luna Rossa” non dipende da qualche misterioso fenomeno di irraggiamento lunare, ma vede la sua causa nell’atmosfera terrestre. Quando osserviamo il Sole tramontare o sorgere, lo vediamo arancione e rosso, attenuato nella sua luminosità. La causa è nella capacità dell’atmosfera di assorbire parte della luce solare, disperdendone i vari colori e facendo passare solo la componente rossa dello spettro solare. Durante un’eclisse di Luna, dal bordo della Terra, l’atmosfera terrestre permette il passaggio della sola luce rossa proveniente dal Sole, questa illumina la Luna rendendola rossa come il sangue. La Luna in un’eclisse totale è come se fosse illuminata in quel momento dalle albe e dai tramonti della Terra.

Nella storia

L’eclissi di Luna è un fenomeno che è stato osservato in modi differenti nell’arco della storia. Presagio di sventura per l’Uomo del passato e della preistoria, per i cinesi era un drago che tentava di ingoiare la Luna senza mai riuscirci. Il fenomeno delle eclissi è stato forse compreso fra il sesto ed il settimo secolo a.C. La tradizione attribuisce a Talete la previsione di un eclissi di Sole, ma è probabile che sia stato Anassagora cento anni dopo a comprendere il fenomeno. Ma non furono i Greci i primi a prevedere un’eclisse. I cinesi nel secondo millennio avanti Cristo ed i caldei dopo, determinarono il ciclo delle eclissi di Sole e di Luna in modo empirico. Senza conoscere la reale disposizione di questi corpi celesti nel Sistema Solare e registrando le eclissi per secoli, furono in grado nel tempo di prevedere l’arrivo di un eclissi. Per i cinesi determinare l’arrivo di un’eclisse aveva un valore sacro e politico. Forse anche il popolo nuragico era in grado di prevedere le eclissi. Secondo l’archeoastronomo Arnold Lebeuf, il pozzo nuragico di Santa Cristina, permetteva ai nuragici di prevedere le eclissi mille anni prima di Cristo. Al momento la questione è dibattuta, ma le eclissi hanno da sempre impressionato l’Uomo, portandolo a ragionare sull’Universo. Dal terzo secolo a.C., i filosofi greci Aristarco e Ipparco, svelarono le cause delle eclissi. Quando poi Galileo trovò le prove che mettevano la Terra in orbita attorno al Sole, tutto fu ancor più chiaro.

