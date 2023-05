La luna piena e il faro di Sant’Elia 

Uno scatto perfetto, atteso con pazienza da due anni. Lo ha realizzato Manuel Floris, astrofisico, direttore del Planetario dell’Unione Sarda. Sapeva che il 5 maggio la luna sarebbe stata piena e in eclisse penombrale.

Sapeva anche qual era la posizione ottimale per realizzare quella foto che aveva immaginato a lungo, senza mai trovare le condizioni giuste per farla: è dal molo di Levante che avrebbe immortalato la luna rossa che incornicia il faro di capo Sant’Elia. E così si è piazzato nel punto prestabilito, e studiato più volte, con altri due appassionati di fotografia e ha scattato con la sua Canon Eos 5DSR con un teleobiettivo da 500 millimetri.

«Era una luna piena perfetta perché sorgeva appena tramontava il sole. Quello era l’istante ideale per riprenderla». Floris utilizzerà questa foto nella sua attività di divulgatore. «Tutti vediamo la luna, ma non ci soffermiamo abbastanza a osservarla. Noi al Planetario ne parliamo spesso perché sappiamo tanto. Uso le mie foto per raccontare il cielo, per avvicinare quante più persone possibile alla sua osservazione».

