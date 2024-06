La luna brilla… proprio sotto casa Quartu diventa il centro della festa 

L’estate quartese si accende fra concerti, spettacoli, teatro e degustazioni. Con la solita formula delle manifestazioni culturali diffuse in tutta la città - dal centro alle spiagge, passando per i quartieri periferici - testata quattro anni fa e riproposta anche nella nuova edizione de “La luna sotto casa”, la rassegna culturale organizzata dal Comune con l’Associazione Enti locali, in partenza venerdì. Appuntamenti sino al 14 agosto.

Le stelle

In vetrina le star quartesi, dalla vincitrice di “The Voice Senior” Diana Puddu che salirà sul palco di piazza XXVIII Aprile il 5 luglio a Gaia Deiana, protagonista indiscussa dell’ultima edizione di Sanremo Junior. La giovane cantante sarà fra i protagonisti della kermesse Palchi aperti - 25 e 26 luglio - dedicata ai gruppi emergenti e concentrata in piazza Monsignor Angioni, una nuova location inserita nella rassega culturale 2024. Con lei nella due giorni aperta ai giovani musicisti ci saranno MoonFongo, Swllw in the world, The wise, Mielardente, Marta Money e Dan.

Il cartellone

Un mese e mezzo di appuntamenti studiati anche in chiave turistica. Il cartellone è stato presentato ieri nell’ex Convento dei Cappuccini: si parte venerdì 28 aprile con l’entusiasmo contagioso della Seuinstreet Band, l’onda gialla di musicisti pronta a travolgere il centro città da via Colombo a via Porcu, passando per via Marconi e il parco Matteotti. Anche quest’anno ci saranno i laboratori dedicati all’enogastronomia all’Ex Convento di via Brigata Sassari: cinque giorni con Cin Cin Cannonau, l’approfondimento dedicato al vino, e poi bis con Sete di Luppoli, con tutti i segreti della birra. La stessa location sarà tra le sedi del concerto itinerante Cortes in Classic, il progetto che porterà la musica classica nelle antiche case a corte: i mini concerti toccheranno anche Sa Dom’e Farra e l’Ex Caserma. La sede di via Roma ad agosto ospiterà anche altri due appuntamenti d’eccezione: lo spettacolo sulla condizione femminiale “Se dico no è no”, ideato da Maria Francesca Chiappe, giornalista, Ambra Pintore, artista, e Claudia Rabellino. E il progetto Indindara, che nasce dall’incontro tra la clarinettista, launeddista sperimentatrice, compositrice jazz sarda Zoe Pia e le quattro voci dei Tenores di Orosei.

Spazio anche allo show dei Tamurita, e al rock, con una serata tra King Howl e la punk-rock band cagliaritana The Colvins. Il 9 agosto sarà il giorno di Lino Cannavacciolo, che presenta lo spettacolo “Via Napoli”, un viaggio attraverso cinque secoli di musica partenopea. La piazza accanto al Municipio sarà anche sede dello spettacolo “Storia portatile della Sardegna. Dai nuragici a Gigi Riva”, con Flavio Soriga e Luciano Marroccu, e del concerto che vedrà esibirsi - il 14 agosto - l’orchestra Santosuarez. “La luna sotto casa” splenderà anche nel litorale, con due appuntamenti al parco Parodi: dalla musica tra le stelle, sino agli spettacoli per i bambini con il Teatro del Sottosuolo e Abaco.

