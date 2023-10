La ludoteca cambia sede e si trasferisce all’ex Ipsia 

Nuova sede per la ludoteca di Ghilarza. I locali al piano terra della scuola dell’infanzia di via 16 Marzo, dove è sempre stata ospitata, non sono idonei e ora è arrivato dalla responsabile dei servizi sociali l’ultimatum per individuare un nuovo spazio.

L’ha riferito in Consiglio il sindaco Stefano Licheri, ricordando che quest’estate la ludoteca è stata accolta alla scuola primaria perché negli spazi abituali si era verificata una perdita. Già scelta come sede l’ex Ipsia dove a breve saranno avviati dei lavori per adattarli al nuovo utilizzo. Con 38mila euro di fondi comunali verranno sistemati i bagni, l’impianto elettrico, la porta antipanico e i vetri antinfortunistici. Nel frattempo i bambini (in questi giorni si stanno aprendo le iscrizioni) saranno ospitati all’agorà di piazza San Palmerio.

«La ludoteca è frequentata da una cinquantina di bambini, un servizio per il quale spendiamo 50mila euro, a significare che il Comune stanzia somme importanti per le famiglie – dice il sindaco - Ora la ludoteca sarà sistemata in uno spazio bello, adiacente a un’area verde con pineta dove si potrà pensare anche ad un parco giochi». Al piano superiore verrà trasferito il servizio educativo mentre la scuola civica (oltre 500 iscritti per il nuovo anno accademico) verrà sistemata nella Casa della musica. Qui lo spazio più ampio resterà all’associazione che si occupa dei canti liturgici.

