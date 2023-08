La lucida analisi di Ranieri:  «Questa è la Serie A, alla fine va bene anche così»  

Il Cagliari ha visto in faccia quella tempesta perfetta che un vascello come quello rossoblù sa di dover mettere in conto, affrontando le corazzate del massimo campionato. «Questa è la Serie A», ha spiegato Ranieri nel dopo gara, dopo averlo detto nello spogliatoio ai suoi ragazzi. Colpiti e affondati nel primo tempo, ma capaci di evitare la resa incondizionata, mettendo in campo quell'orgoglio premiato dagli applausi del pubblico al fischio finale.

Lezione numero uno

Alla vigilia aveva chiesto una gara senza troppi fronzoli, all'insegna della praticità. E così ecco l'ennesimo cambio tattico, un 4-2-3-1 per andare a giocare uomo contro uomo con l'Inter vicecampione d'Europa. «All'inizio non abbiamo fatto male», ha spiegato Ranieri in sala stampa. Poi, però, la partita ha preso la piega peggiore: «Poteva essere una libecciata, ma nella ripresa abbiamo cambiato qualcosa e l'Inter è entrata in modalità controllo. Avrebbe potuto fare anche la terza rete, alla fine va bene così. Era importante uscire a testa alta. Ma questa è la Serie A, facciamo tesoro di questa partita per il futuro». Come sempre, aveva studiato la gara nei dettagli: «Anche sul gol, sapevamo che avrebbero potuto sviluppare l'azione con quelle triangolazioni. Poi però entra in gioco il fattore umano. Sulemana non è riuscito a controllare quella palla ed è arrivata la prima rete». Da lì il buio: «La squadra ha iniziato a ballare e allora, nella ripresa, abbiamo messo tre centrocampisti, per non dare la sensazione di andare allo sbando».

Qualcosa in più

Un Cagliari che ha trovato semplicemente una squadra più forte e Ranieri non ha difficoltà ad ammetterlo: «Abbiamo provato a impensierirli, ci sono stati buoni spunti, ma abbiamo trovato una squadra che si conosce a memoria e contro un avversario così serviva qualcosa di più. Mi aspettavo una gara difficile, speravo di poter creare qualche difficoltà se ci avessero preso sottogamba. E invece l'Inter ha giocato con la voglia di vincere e rispettandoci. Questo è il complimento più grande che posso fare ai miei».

Zero reti

Torino e Inter, due partite e zero gol. È un problema? «Sì», taglia corto. E su Shomurodov va in difesa: «Sta entrando in condizione, ci sarà utile». Aspettando i rinforzi, magari Petagna. E il tecnico quasi chiama l'ex Napoli: «Petagna è un profilo che mi piace, è un grande centravanti. Se viene sa che ci sarà da lottare per riconquistare, perché no, anche la Nazionale». Un arrivo importantissimo, soprattutto dopo lo stop di Pavoletti: «Vedremo l'entità dell'infortunio».

Avanti così

La sconfitta con l'Inter non cambia più di tanto l'umore di Ranieri. «Sapevamo che le prime otto partite sarebbero state tremende. Le altre squadre che lottano per la salvezza stanno facendo bene, ma in questo periodo conta molto come viene digerito il carico di lavoro». Ranieri si tiene stretti i suoi ragazzi, anche quando si fa notare che, nella difficoltà, è mancato un giocatore d'esperienza a cui aggrapparsi: «Io sono contento di questa squadra. La gara con l'Inter fa capire il gap, ma anche con un giocatore esperto non avremmo potuto fare di più. Non posso dire niente ai miei, giocavamo contro una squadra nettamente più forte e dobbiamo riconoscerlo. Nel secondo tempo, col 4-5-1 abbiamo limitato i danni. Ma sono tranquillo e sono convinto che faremo bene».

