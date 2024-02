La luce di Gaetano nel buio pesto della Unipol Domus  

Nel buio della Domus, che ha ospitato lo spettacolo della quarta sconfitta consecutiva del Cagliari, brilla la luce accesa da Gianluca Gaetano. Titolare alla seconda presenza in rossoblù, la maglia numero 70 sulle spalle e una perla che, per qualche minuto, ha riacceso le speranze di rimonta contro la Lazio.

La prima volta

A Roma aveva fatto l'esordio, giocando l'ultima mezz'ora, col Cagliari ormai colpito e affondato dai giallorossi. Ieri pomeriggio, contro la Lazio, Ranieri non ci ha pensato due volte e lo ha inserito nell'undici iniziale. In fase difensiva, Gaetano si è incollato al play di Sarri, Cataldi, una vera e propria marcatura per provare a schermare la fonte del gioco laziale. Un tempo di sacrificio, cercando poi di liberare anche un po' di fantasia quando il Cagliari provava a trasformare la fase difensiva in quella offensiva. Ben poche volte, in un primo tempo giocato in trincea. Poi, nella ripresa, Ranieri ha mandato la squadra all'attacco, ridisegnando i rossoblù con un offensivo 4-2-3-1. E Gaetano ha subito lasciato il segno. Neanche il tempo di deprimersi dopo il raddoppio di Immobile ed ecco la pennellata d'autore del napoletano. Una palla ricevuta da un altro portatore sano di fantasia, Luvumbo, addomesticata sulla trequarti, una serie di finte per avvicinarsi all'area e, a circa venti metri dalla porta di Provedel, ecco il destro a giro. Inutile il volo del portiere laziale, con la palla terminata perfettamente sotto l'incrocio. Primo gol con la maglia del Cagliari.

Dolce illusione

Una perla che ha fatto sussultare la Domus e ha riacceso le speranze del Cagliari. Vanificate dalla terza rete di Felipe Anderson in contropiede. Eppure proprio Gaetano, ultimo arrivato al mercato di gennaio, è stato l'ultimo ad arrendersi. Sulla trequarti ha cercato di spingere la squadra verso una rimonta impossibile, mettendosi in evidenza anche con una serie di chiusure in scivolata a recuperar palloni, manco fosse un mediano. Con la voglia di prendersi un posto al sole e dimostrare al Napoli che, a fine stagione, può tornare con qualche ambizione in più. Anche se in casa Cagliari la speranza, neanche troppo nascosta, è quella di trattenerlo ancora, in caso di salvezza.

I numeri

Prestazione sopra le righe, quella di ieri. Nei novantasei minuti giocati, Gaetano è andato via ben quattro volte in dribbling e, sulla trequarti, ha illuminato la fase offensiva del Cagliari con sedici passaggi riusciti. Sguardo rivolto verso la porta avversaria, come confermano i ventidue passaggi in avanti (contro i soli cinque all'indietro) e tre passaggi chiave. Per Gaetano anche tre conclusioni, due nello specchio, ma pure sette palloni recuperati, a dimostrazione di presenza nelle due fasi. A coronare il pomeriggio, la prima rete col Cagliari, la seconda stagionale dopo quella realizzata col Napoli a Lecce, la terza in totale in Serie A. Ranieri, nel buio del quarto ko di di fila, si aggrappa al suo numero 70 per provare a mantenere la Sardegna nel massimo campionato.

