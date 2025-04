La luce della fiaccole per Marco 

Sono scesi in piazza per chiedere giustizia per Marco Mameli. Replicando Ilbono, a distanza di una settimana, ieri sera la comunità di Loceri si è riunita per una fiaccolata in memoria del 22enne ucciso con tre coltellate il primo marzo scorso a Bari Sardo. Alla fiaccolata bis, organizzata da un gruppo di giovani del posto, ha partecipato una folla numerosa partita alle 20 da piazza Nonnu Melis. In un silenzio surreale, il corteo è transitato sulle strade dell’abitato alla presenza di adolescenti, adulti e amministratori. In piazza, i ragazzi che hanno promosso l’iniziativa hanno appeso diverse lenzuola bianche con messaggi che invitano a sgretolare il muro dell’omertà: “Basta omertà, parlate”, “Chiediamo la verità affinché la violenza non abbia l’ultima parola”. A 43 giorni dall’omicidio di via Santa Cecilia il killer di Marco Mameli non ha ancora un nome. (ro. se.)

