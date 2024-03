«La lottizzazione dimenticata» 

«Siamo abbandonati. Ogni strada del paese, persino quelle dell’immediata periferia, viene pulita e l’erba sfalciata. Noi veniamo considerati solo per le feste paesane quando le nostre aree vengono affittate a giostrai e ambulanti, per il resto non esistiamo». Inizia così la protesta dei residenti di San Simeone, lottizzazione nata 14 anni fa a Gonnosfanadiga. A farsi portavoce è Antonio Vacca, uno dei proprietari dei quattro lotti sui quali è stato possibile costruire una casa, i restanti 13 sono ancora vuoti per mancanza di infrastrutture. «Abbiamo investito circa 300mila euro per quei lotti e avremmo voluto solo più collaborazione dal Comune per avere ciò che ci spetta, a cominciare dall’allaccio alla rete fognaria e alla condotta idrica».

Niente allacci

I quattro immobili realizzati a San Simeone si trovano ai confini della lottizzazione, per questo hanno potuto sfruttare le condotte presenti nelle vie vicine. Niente da fare per gli altri che ora non riescono neppure a vendere i terreni. «Questa storia dura da quattordici anni, abbiamo accettato qualsiasi condizione, anche quella di pagare la metà dei lavori per creare gli allacci sul lato idoneo. La somma è pari alla metà di 34mila euro. Dopo quest’ultimo accordo gli amministratori sono spariti nuovamente», raccontano. Dal Comune risponde il sindaco Andrea Floris: «Il problema dei residenti di San Simeone è qualcosa di cui siamo a conoscenza e che non ignoriamo. L’ufficio tecnico, infatti, si è adoperato per avere i preventivi da parte di Abbanoa. Esiste la disponibilità a contribuire alle spese. L’unica condizione è quella di aspettare l’approvazione del bilancio consuntivo, vedere se troviamo i fondi necessari e, in quel caso, ci adopereremo velocemente. Per verificare ciò è necessario aspettare qualche mese, ovvero i tempi tecnici per verificare i conti del bilancio»

I pericoli

Il mancato allaccio alla rete di Abbanoa non è l’unico problema. «Il nome della strada è stato inserito da me su Google per aiutare chi viene a trovarci e i corrieri che devono fare delle consegne. Non abbiamo nemmeno la targa con il nome della strada», aggiunge Vacca. Ancora: «L’incrocio tra la strada principale e la via d’accesso alla lottizzazione è privo di uno specchio e questo rende l’uscita in auto estremamente pericolosa. Abbiamo bisogno di essere considerati, noi paghiamo le tasse come il resto dei residenti».

