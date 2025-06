La lottizzazione Bia Siaru dopo 27 anni torna in Aula 

Bia Siaru: si allunga la vicenda della lottizzazione privata sottoposta a ben cinque varianti. A Sanluri, il frazionamento in lotti edificabili della vasta area verde, divisa in tre comparti, a Sud della città, lungo la via San Martino, approvato dal Consiglio comunale nel 1998, quando il sindaco era Antonello Mancosu, nei giorni scorsi è tornato in Aula consiliare per il via libera alla quinta variante.

Questa volta la modifica interessa il comparto B, la ditta propone alcuni adeguamenti a seguito delle verifiche catastali, con l’inserimento di alcune particelle, il risultato finale comporta un aumento della superficie edificabile, rispetto a quanto previsto nelle precedenti approvazioni. Votata all’unanimità, ora l’iter deve seguire obbligatoriamente la procedura di valutazione ambientale strategica, in considerazione degli effetti ambientali che ne derivano, spetta alla Provincia e alla Regione il via libera definitivo. «Dopo 17 anni – dice Mancosu – ci auguriamo tutti che la vicenda possa chiudersi definitivamente. Ulteriori lungaggini, anche in considerazione del cambiamento delle norme nel settore urbanistico, potrebbe bloccare la procedura». ( s. r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA