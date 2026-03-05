La lotta in volo dei Falchi della Regina a Carloforte 

Uno scatto fotografico è sempre la descrizione di un attimo, ma in qualche caso quell’attimo è così fugace da diventare unico, irripetibile. Nel caso di Marco Corda, 30 anni di Dolianova, fotografo naturalista oltre che agente forestale, lo scatto del 19 settembre scorso a Carloforte non si dimenticherà facilmente, non solo perché descrive qualcosa difficile da ripetere, ma anche perché è avvenuto nel giorno del suo 30° compleanno, che aveva deciso di festeggiare con la fidanzata Veronica non con un brindisi ma a caccia di foto.

Ebbene, quello scatto che ritrae due Falchi di Eleonora maschi, uno sulla falesia e l’altro che gli plana davanti a velocità della luce, due giorni fa è stato ritenuto da una giuria internazionale il più bello tra tutti quelli proposti al concorso “Scatti di Biodiversità – Natura 2000 tra Mare e Coste”, portato avanti nell’ambito del progetto “Life A-Mar Natura 2000”. Il premio rientra tra le attività di Lipu (Lega italiana protezione uccelli) e Federparchi sulla protezione del mare e delle coste. La quarta edizione del concorso dunque va a un sardo con una foto scattata a Carloforte. «Un attimo che sono riuscito a immortalare, un istante in cui un Falco della Regina fa un inchino a un altro esemplare della stessa specie, ma è così particolare perché quello in volo era un vero missile e ho avuto la fortuna di premere nel momento giusto e congelare quell’istante», racconta Marco Corda dalle colline di Monte Genis a Villasalto dove ieri si trovava con la sua macchina fotografica.

Bellissime anche le altre immagini premiate nelle prime posizioni del concorso, tra cui spicca quella di due mufloni sulle pareti di Capo Figari, a Golfo Aranci, sullo sfondo del mare gallurese. Scenario non consueto per i mufloni, ritratti in questo caso da Alessandro Garbarino. E poi altri intensi e curiosi particolari del mondo subacqueo, di spiagge e coste, ma lo scatto di Marco Corda è stato ritenuto il più bello.

Dopo quindi la pubblicazione del libro “Gli abitanti dell’isola. Immagini e storie di vita della fauna sarda”, il giovane fotografo di Dolianova ha messo in cantiere nuovi progetti, nei quali i rapaci dell’Isola hanno sempre un posto preminente, anche se non disdegna altri soggetti. «In particolare, sto portando avanti un’attività su un animale selvatico molto poco fotografato, un sogno nel cassetto che vorrei realizzare – racconta – ho già un po’ di scatti ma non ancora quel tipo di immagine che vorrei. Non posso dire di più, quando avrò quello che cerco si realizzerà il sogno». Intanto, però, continuano ad arrivare i riconoscimenti per Marco Corda e lo scatto dei due Falchi di Eleonora ne è una conferma. Immagini che si realizzano solo con tanta passione, appostamenti continui, scelta della posizione ideale, ma anche molta fatica ed escursioni in qualsiasi momento, con il sole, con la pioggia, con il vento. Sempre alla ricerca di quell’attimo la cui descrizione diventa superflua perché l’immagine racconta già tantissimo e non si smette di ammirarla.

