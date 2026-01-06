VaiOnline
La lotta in vetta:  Napoli-Verona e Parma-Inter 

Nel gioco a incastri della serie A i ruoli sembrano definiti.C'è una poltrona scudetto per tre, con Inter, Milan e Napoli, separate da un punto, le uniche in grado di superare gli 80 punti, quota base per il titolo. Favorite al momento sembrano Inter e Napoli,che si incroceranno domenica prossima: intanto oggi Conte trova al “Maradona” il Verona (18.30) in piena crisi, mentre per Chivu l’indecifrabile trasferta di Parma (20.45). Chivu vanta il miglior attacco e una gran fame dopo il flop dello scorso anno, Conte ha l'organico più equilibrato e la possibilità dimigliorarsi vista la qualità degli infortunati che rientreranno.

La giornata ci regala alle 18.30 anche Bologna-Atalanta: i rossoblù arrivano da tre sconfitte nelle ultime cinque (e due pareggi), i nerazzurri di Padalino hanno vinto tre delle ultime quattro partite, la condizione dice Atalanta ma il Bologna non può fallire l’appuntamento con l’Europa. La Lazio ospita la Fiorentina (20.45), i viola arrivano da un clamoroso successo mentre Sarri spera nel mercato che ora la Lazio può operare. Da non perdere Torino-Udinese (20.45): i granata arrivano da un successo squillante, i bianconeri sono in serie negativa. (red. spo.)

