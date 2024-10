La lotta contro le pale riparte da Santa Giusta In campo la Chiesa 

«I sardi sono in croce e per questo ritorniamo in piazza». La mobilitazione alza il tiro e riprende la strada delle manifestazioni. Questa volta anche con il sostegno della Chiesa. La nuova stagione di cortei inizia domani a Santa Giusta: prima davanti al Municipio e poi al porto, cioè dove tutto ha avuto origine. Nello scalo di Oristano-Santa Giusta, infatti, è nato il presidio che, tra luglio e agosto, ha bloccato le pale dirette nelle località dove erano previsti progetti eolici.

Il corteo

La manifestazione, che vedrà la partecipazione dei comitati per la Pratobello 24 in arrivo da tutta l’Isola, inizierà alle 15. Nella piazza del Comune di Santa Giusta sarà presentata un’opera di Salvatore Garau riguardante la lotta contro la speculazione energetica che sta devastando la Sardegna. L’opera, allestita davanti all’ingresso del Palazzo civico, raffigura una crocifissione: la croce è sostituita dalla pala eolica, simbolo del dramma che i sardi stanno vivendo con angoscia sulla propria pelle. «Il Cristo è ispirato per postura e sofferenza al Cristo del Nicodemo esposto nella chiesa di San Francesco a Oristano», scrive l’artista in una nota. «In tutta l’arte che conosco è il Cristo più drammatico che io abbia mai ammirato. Ho voluto realizzare un’opera che fosse di lettura immediata».

La chiesa

Ci sarà anche la Chiesa. Oltre a Garau, interverranno il vicario generale dell’arcidiocesi di Oristano don Roberto Caria, le autorità e una rappresentanza dei comitati in lotta. Don Caria è stato autorizzato dal vescovo, Roberto Carboni, a portare un messaggio ai manifestanti. Sarà un messaggio di solidarietà e di condivisione di alcune tematiche per le quali il popolo sardo ha manifestato, anche con le numerose firme alla legge Pratobello 24, la sua opposizione ad un uso indiscriminato del territorio per la speculazione energetica. «La diocesi di Oristano è solidale con tutte le manifestazioni non violente, attraverso le quali il popolo manifesta legittimamente la sua opposizione civile nei limiti della legalità e come espressione di una autentica democrazia», è scritto in una nota. «Invita inoltre a riflettere sul fatto che in questione non vi è soltanto la speculazione sul territorio della nostra Isola, e quindi la sottrazione di terreni agricoli e il possibile deturpamento dell'ambiente naturale storico e archeologico, ma altresì la chiesa diocesana invita a riflettere sui principi fondanti tutta la transizione ecologica, in quanto, come sottolinea anche Papa Francesco, appare viziata da alcuni errori antropologici pericolosi».

Flash mob

Dalla piazza del Municipio i manifestanti si sposteranno in auto al porto. Lì ci sarà una croce in legno: «I manifestanti saliranno a turno, durante un flash mob», dice Gianfranco Cau, del presidio permanente del popolo sardo del porto di Oristano. «Anche la Chiesa oristanese supporta infatti la nostra lotta non violenta che coinvolge il popolo sardo». Entra più nel politico Davide Fadda, sempre del presidio permanente.

La legge

«Nonostante le rassicurazioni, la Pratobello 24 rischia di essere insabbiata in commissione», dice Fadda. «In Aula non deve arrivare con modifiche che ne stravolgerebbero il senso. La chiave di tutto è l’Urbanistica e di tutto la Sardegna si è dotata fuorché di una legge urbanistica che fronteggi questo scempio. Domani inizia una protesta che, dai prossimi giorni toccherà altri centri della Sardegna e che si concluderà a Cagliari». Sarà questa la manifestazione a cui fanno riferimento i comitati: «Vedremo».

