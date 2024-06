«La lotta alle epidemie, motore di sviluppo» 

Un salto a settanta anni fa, quando il “Sardinian Project”, la campagna condotta tra il 1946 e il 1950 aveva portato all’eradicazione della malaria nell’Isola. È questo il tema chiave della seconda edizione della conferenza internazionale “Antonio Pigliaru”, organizzato dall’Università di Cagliari. Il convegno, intitolato “L'impatto della malaria e delle malattie infettive sulla salute e lo sviluppo economico”, non si è però limitato a guardare al passato, ma con uno sguardo verso il futuro ha discusso quelli che sono oggi gli aspetti della lotta alle malattie infettive.

La storia

«Era necessario utilizzare pesticidi di cui si conosceva poco? Quali altre strategie potevano essere adottate? Gli effetti della campagna sono stati duraturi e quali tracce ha lasciato? Sono queste le domande da cui partiamo per affrontare questo tema», spiega Claudio Deiana dell’Università di Cagliari, «per esempio, anni dopo, la bonifica delle aree ha contribuito allo sviluppo del mercato turistico, come nel caso della Costa Smeralda».

Partendo dall'analisi del caso emblematico della Sardegna, dove la campagna sperimentale, sebbene non sia riuscita a eliminare la zanzara anofele, ha comunque avuto successo nel debellare la malattia, il workshop ha così offerto un’ampia panoramica sulla lotta globale contro le epidemie, evidenziando come spesso la politica sia chiamata a rispondere alle emergenze sanitarie e non sempre risponda in modo adeguato. «Un esempio emblematico è la peste suina in Sardegna: per 40 anni la politica non ha risposto adeguatamente, ma alla fine è intervenuta con forti misure di eradicazione», ha aggiunto Deiana.

Obiettivi

«Questo confronto è importante per capire cosa noi possiamo imparare dagli altri Paesi e gli altri dalla nostra esperienza. Nel caso della malaria ci fu una collaborazione sia in termini di risorse che di competenze», spiega spiega Mario Macis, economista alla Johns Hopkins University.

«Andata via la malaria, la Sardegna è completamente cambiata: non più un luogo al confino, ma un’isola libera dove poter vivere, dove appunto le conseguenze sull’economia e sulle produttività sono state notevoli, senza considerare l’industria del turismo. Ma questo vale per tutte le epidemie: il Covid avrebbe dovuto insegnarci che dobbiamo essere preparati, gli esperti ci dicono che ci saranno altre epidemie, quindi dobbiamo farci trovare pronti».

Oggi ci sono ancora Paesi in via di sviluppo dove la malaria e altre malattie infettive fanno tante vittime. A impedire ai governi di Tanti governi avviare campagne di eradicazione efficaci, soprattutto per la mancanza di risorse economiche. Così spesso si ricorre alle Fondazioni private.

Innovazione

«Facciamo quello che il settore privato non vuole fare e quello che i governi non vogliono fare», precisa Bruno Moonen, vicedirettore del progetto Malaria alla Bill&Melinda Gates Foundation. «Investiamo quindi tantissimo in innovazione e nella salute pubblica, che hanno un alto grado di rischio: alcune cose funzioneranno e altre un po’ meno. Il settore privato non è disposto a farlo con malattie come la malaria, perché non avrebbero un ritorno economico adeguato. I governi non hanno le risorse, ma sarebbe difficile spiegare ai contribuenti l’investimento. Qui entrano in gioco le fondazioni come la nostra che lavorano con i privati, mettendo delle condizioni precise».

RIPRODUZIONE RISERVATA