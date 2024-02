La lotta alla dispersione viaggia su nuovi pullman 

È una mobilità a misura di studente quella che sta nascendo nella Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai grazie al progetto “Move.us, linee integrative contro l'isolamento delle zone interne”. Un nuovo sistema di trasporto che migliorerà gli spostamenti verso le scuole superiori e il rientro a casa facilitando la frequenza. Un antidoto alla dispersione scolastica, di fatto un’integrazione delle linee Arst già esistenti che doterà il territorio di un ulteriore sistema di trasporto, aggiornato di anno in anno sulle reali esigenze di spostamento degli allievi. Il piano frutto del lavoro dell'ente montano e reso possibile dalla Snai (Strategia nazionale aree interne), partirà a breve ed è finanziato con quasi 10 milioni di euro di fondi ministeriali e regionali. Attualmente il 70 per cento degli studenti pendolari degli istituti della zona proviene dall’interno del territorio della Comunità montana e il trasporto pubblico locale, poggia su 16 linee (10 scolastiche) che attraversano 11 Comuni.

«Una rete che presenta svariate criticità per quanto riguarda frequenze, percorsi e costi. Dovevamo intervenire -dice Alessandro Corona sindaco di Atzara e presidente dell'ente- Il servizio è destinato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Comunità montana, che frequentano gli istituti del territorio in Comuni diversi da quello di residenza -spiega Corona- Garantirà, oltre agli spostamenti necessari per partecipare alle attività curriculari, quelli indispensabili per poter seguire attività laboratoriali, culturali e sportive di carattere extracurriculare. Partirà quanto prima -continua- perché abbiamo la necessità di offrire ai nostri ragazzi una mobilità soddisfacente, con tempi di arrivo e di ritorno a casa più comodi, meno legati a certe coincidenze attuali che li fanno rincasare parecchie ore dopo l’uscita da scuola. È capitato che dei ragazzi abbiano rinunciato a frequentare un istituto del nostro territorio per mancanza di collegamenti con orari adeguati».

Un piano definito importantissimo anche dal dirigente scolastico del Costa Azara di Sorgono Luca Tedde. «Move.Us ci permette di sopperire a tutta l'inadeguatezza dell'attuale sistema di trasporto degli studenti -dice- attualmente per diverse scuole del territorio non ci sono i collegamenti con tutti i paesi. Mi riferisco soprattutto agli istituti di Desulo e Aritzo. Per esempio, per un ragazzo di Ortueri non è possibile andare a studiare a Desulo con i mezzi pubblici, cosi come per tanti studenti di altri comuni. In altri casi gli orari dei mezzi di trasporto sono inadeguati e scoraggiano gli studenti, il liceo di Sorgono ha perso molti alunni di Ovodda che preferiscono andare in altre scuole. Move.Us risolverà annosi problemi moltiplicando le scelte formative dei ragazzi e permetterà di salvare l'esistenza stessa delle scuole».