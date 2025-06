La lotta ai roghi comincia da bambini 

La lotta agli incendi e il rispetto per la natura comincia da piccoli. Soprattutto in una zona come il Sarcidano martoriata negli anni dai roghi capaci di distruggere interi boschi. Questo è l’obbiettivo del campo scuola della Protezione Civile che è cominciato ieri ad Isili e che fa parte del progetto nazionale chiamato “Anche io sono la Protezione Civile”. Un’attività che si ripete per la terza volta nel capoluogo del Sarcidano raccogliendo sempre di più consensi soprattutto fra i bambini e i ragazzi che di anno in anno partecipano sempre più numerosi.

Campeggio

Una settimana in tenda per i venti ragazzi tra i 10 e i 13 anni che saranno impegnati in varie iniziative che introdurranno i giovani nella vita della Protezione Civile. Sarà per loro un vero e proprio viaggio all’interno di questo mondo. Attraverso lezioni teoriche e operative sul campo, si affronteranno diverse tematiche legate a questo tipo di volontariato: il Sistema Nazionale della Protezione Civile, i Piani di Protezione Civile.

Al lavoro

L’apertura del campo è avvenuta ieri nel Parco di Asusa con i saluti del sindaco Luca Pilia e la lezione del presidente nazionale della Prociv Italia Emilio Garau sul bullismo, cyber bullismo, rischi della rete, volontariato e il fare del bene, la gestione delle disabilità.

Nei giorni successivi si alterneranno i funzionari della direzione generale della Protezione civile della Regione Sardegna, della Brigata Sassari dell’Esercito, del Corpo Forestale e dei Carabinieri del reparto Cacciatori di Sardegna, il Soccorso Alpino della Finanza e i Vigili del Fuoco di Nuoro.

Questa iniziativa consente ai ragazzi di vivere una settimana da “volontari di protezione civile”, partecipando attivamente alle attività di gestione del campo e provando concretamente le attrezzature e le procedure utilizzate dai volontari durante le varie attività di prevenzione ed emergenza.

«Grazie all’impegno sempre in crescendo del volontariato e dell’amministrazione comunale di Isili», ha detto la presidente della Protezione civile Sarcidano Antonella Cuccu, «il progetto del Campo Scuola ha dato fino ad ora risultati molto soddisfacenti sia in termini di esperienza vissuta sia di sensibilizzazione verso il mondo della tutela ambientale e della protezione civile». Durante il soggiorno i ragazzi dovranno condividere idee e procedure e impareranno a sentirsi parte attiva di una squadra, condividendo un percorso di crescita. «Il nostro obiettivo», ha aggiunto la presidente, «è quello di seminare valori, con l’auspicio che i ragazzi possano renderli concreti nella società futura».

RIPRODUZIONE RISERVATA