La lotta agli incendi rischia di non decollare: mancano gli elicotteri  

Non era mai successo prima. Per la prima volta, la gara europea per il noleggio degli elicotteri regionali antincendio è andata deserta. A tre mesi dall’apertura della campagna, i primi velivoli dovrebbero essere a disposizione dal 15 maggio, per la Sardegna si annuncia un’estate ad alto rischio e non solo per i tempi tecnici della burocrazia (riscrivere il capitolato, pubblicarlo, aggiudicare l’appalto e organizzare la logistica) ma anche e soprattutto perché le più importanti compagnie aeree hanno già “piazzato” i loro mezzi in altre regioni o in altre nazioni che hanno stanziato più fondi per la lotta aerea ai roghi.

Il grande flop

Ma cos’è successo, perché nessuna società o associazione temporanea d’imprese ha partecipato a una gara che sino a pochi anni fa era tra le più ambite d’Europa? I prezzi troppo bassi e tempi troppo ristretti per il noleggio dei velivoli hanno fatto desistere i due “cartelli” di associazioni di società aeree che nelle ultimi due trienni si erano aggiudicate l’appalto stagionale per 12 elicotteri (11 medi più uno medio pesante).

Un bel problema per il periodo che va da quest’anno al 2026 per “l'affidamento del servizio aereo di ricognizione, prevenzione e repressione incendi rurali e boschivi e attività connesse alle funzioni del corpo forestale e di vigilanza ambientale”.

Niente offerte

Ma cos’è successo? Perché il 6 febbraio – giorno di apertura delle buste con le le offerte - nessuno si è presentato? Per cercare di capire i motivi bisogna tornare indietro sino al 2021, quando l’associazione d’imprese “Elitellina” (passata nelle mani di una holding spagnola) e la società salernitana “E+S Air” ha soffiato il contratto all’Ati Airgreen, Eliossola, Starwork Sky, Elifriulia ed Elitellina (prima che venisse venduta), che gestiva le campagne antincendio da un decennio.

Un ribasso di circa il 16% rispetto all’offerta delle concorrenti per offrire 11 elicotteri Ecureuil H125 (5 dal 15 maggio al 15 ottobre e 6 dal 15 giugno al 30 settembre, per un totale di 3750 ore di volo triennali a 11,400 milioni di euro) e due elicotteri Superpuma (uno dal 1 luglio al 31 agosto, l’altro dal 15 luglio al 15 agosto, per 501 ore di volo totali nel triennio a 4,3 milioni di euro). Un ribasso che poi, visti i costi imprevisti si è rivelato fatale per la vincitrice che ha deciso di non partecipare alla gara.

Non solo, l’ati che ha gestito per anni la campagna contro i roghi estivi è finita nel mirino dell’Antitrust per l’appalto della Sardegna. Da dicembre la Regione ha promosso una causa e sembra improbabile che possa partecipare a una nuova gara con il contenzioso con viale Trento in corso.

Seconda chance

«Il bando della Protezione civile per il noleggio di un elitanker è stato già approvato e si attende solo la pubblicazione sulla Gazzetta europea. Il capitolato per la fornitura triennale degli elicotteri, due Superpuma più 11 “leggeri”, invece, è stato riscritto e la gara sta per ripartire: la Sardegna avrà una sua flotta antincendi anche per la stagione 2024», assicura l’assessore regionale all’Ambiente, Marco Porcu. «Abbiamo a disposizione 20 milioni e 400mila euro. Quasi 2 milioni in più rispetto al precedente appalto, per il quale erano stati stanziati 18,6 milioni. La base d’asta per la passata gara era di 15,7 milioni».

Quindi se le società che avrebbero potuto mettere a disposizione gli elicotteri non hanno partecipato, secondo l’assessore, non è per una questione economica o per la limitatezza del budget. «In realtà per la prima volta Sicilia e Lombardia hanno fatto una loro gara d’appalto, prendendo esempio dal modello Sardegna», dice Porcu, «quindi le condizioni di mercato sono cambiate rispetto al passato e alcune società hanno aderito ai loro bandi».

Per il futuro l’assessore Porcu è sicuro: «Tra un mese, 40 giorni al massimo, la nuova gara d’appalto per l’antincendio aereo sarà aggiudicata».

