La lotta agli incendi non decolla, neanche un elicottero a disposizione della Forestale  

L’estate non è ancora iniziata ma è già scatta l’emergenza incendi. Il forte maestrale, accompagnato dall’incoscienza di chi in queste condizioni meteorologiche accende roghi, ha scatenato l’inferno in mezza Sardegna. A rendere drammatica la situazione è l’assenza di elicotteri per combattere le fiamme dal cielo, che spesso, come accaduto a Sarroch, sono l’unico sistema. La gara per l’assegnazione del servizio è andata deserta e la Regione, in un secondo momento, è riuscita ad assegnare solo alcuni lotti. Un flop anche la ricerca di elicotteri pesanti (Elitanker).

Il caos

Al momento sono solo 5 gli elicotteri a disposizione (i primi due saranno operativi dal 15 maggio), contro i 14 chiesti dal Corpo forestale. La Regione, dopo le due gare deserte del 6 gennaio (Corpo forestale, 13 mezzi) e del 28 febbraio (Protezione civile, un elicottero), era corsa ai ripari diminuendo il numero di velivoli per ogni lotto, cosicché anche le compagnie più piccole potessero partecipare. Una soluzione che non aveva dato i risultati previsti, negli uffici della “Centrale regionale di committenza” (Crc) sono arrivate solo offerte separate di due società diverse.

Basi scoperte

Dei cinque lotti per il servizio antincendio sono stati aggiudicati il lotto 3, per tre elicotteri per le basi di Anela, Farcana e Pula è stato assegnato alla società salernitana “E+S Air”, mentre il lotto 5 per due mezzi nella base di Villasalto è stato vinto dalla piemontese “Eliossola”. Gli altri tre lotti sono stati snobbati dalle compagnie aeree. A vuoto è andato il lotto 1 per il Super Puma di Fenosu; il lotto 2 per 4 elicotteri da schierare nella basi di Limbara, Alà dei Sardi, Fenosu e Marganai; il lotto 4 per 3 mezzi per le basi di San Cosimo, Bosa e Sorgono.

Un fallimento che ha causato un terremoto tra le direzioni del Corpo forestale e della Centrale di committenza che si accusano a vicenda. Nessuno vuole fare da parafulmine soprattutto in un momento così delicato, a pochi giorni dall’insediamento dell’assessora all’Ambiente Rosanna Laconi, ex primaria del Pronto soccorso del Policlinico di Cagliari, donna di polso e conoscitrice del mondo aeronautico per aver promosso i primordi dell’elisoccorso quando dirigeva il gabinetto dell’assessorato alla Sanità, guidato allora da Paolo Fadda.

La nuova gara

Per individuare le responsabilità ci sarà tempo. Ora la Presidenza della Regione cerca di correre ai ripari con una procedura urgente, pubblicata martedì, per tamponare il triennio dal 2024 al 2026. Di fatto l’importo rimane uguale, mentre i lotti vengono frazionati ancora di più in modo che anche le compagnie aeree più piccole e con capacità ridotte possano partecipare: due a Fenosu, uno a Bosa, Alà Dei sardi, San Cosimo, Sorgono e Marganai.

Probabilmente anche questa nuova procedura non andrà a buon fine, ormai gli elicotteri, ma soprattutto i piloti, sono già “piazzati” in altre regioni o in altre nazioni che hanno stanziato più fondi per la lotta aerea ai roghi.

