La longevità non è un business 

Per ora l’unico business è quello di vivere cent’anni e più. Il resto, inteso come attrazione turistica, può attendere. Il fenomeno della longevità, tanto decantato sullo scenario internazionale con l’Ogliastra tra le cinque blue zone al mondo, non decolla, se non tra studiosi e troupe giornalistiche che sbarcano da queste parti per documentare i segreti della lunga vita. Non esiste un brand identitario della longevità, mentre esistono (ma sono rare) le iniziative commerciali che lo mettono in vetrina. «Le Pro Loco e i Comuni fanno promozione del territorio. Fare affari spetta agli imprenditori». È la visione di Raffaele Sestu, studioso di longevità e presidente delle Pro loco regionali.

Bocce ferme

Sestu di centenari ne ha conosciuti e assistiti diversi. «Per noi quello che conta è capire perché in Ogliastra si campa a cent’anni e anche oltre. Noi come Pro Loco valorizziamo il territorio, ma se si vuole creare un business intorno al fenomeno bisogna essere imprenditori. E chi lo fa deve farlo anche bene, altrimenti si rischia di fare danno».

Capita sovente, durante l’anno, che troupe giornalistiche arrivino in Ogliastra da tutto il mondo per conoscere meglio la materia. Le ospitano non solo ad Arzana, ma anche a Villagrande, Perdasdefogu, Urzulei e Baunei, giusto per citare i casi più frequenti. «C’è ampio spazio per costruire un sistema attorno alla longevità. Ad esempio - prosegue il presidente dell’Unpli sarda - si potrebbe creare un progetto tutto ogliastrino. Quando avremo di nuovo la provincia dell’Ogliastra questa sarà una delle azioni principali che dovrà curare l’ente».

L’assessore

Finora l’unico business internazionale raccolto dalla longevità è stata la vendita dei campioni biologici di 13 mila ogliastrini, oggi sotto sequestro. Alla longevità guardano con interesse anche all’assessorato regionale del Turismo. «Per esserci un’offerta turistica - sostiene l’assessore, Franco Cuccureddu - serve un prodotto da mettere in vendita e, allo stato attuale, non esiste. Non c’è neppure un tour operator che organizza una chiacchierata con un centenario. Dunque, di fatto, la Blue zone, che riguarda tutta l’Isola, non è un prodotto turismo. Crearlo spetta ai privati. Regione, Comuni e territori possono soltanto aiutare a fare promozione».

RIPRODUZIONE RISERVATA